La Reina Sofía, pilar de las tradiciones de la Casa Real en su emotiva cita anual con el Cristo de Medinaceli

La reciente ausencia de la reina Sofía de la agenda oficial no impidió que su presencia en la basílica del Cristo de Medinaceli destacara como su tercer acto público en pocos días y en un contexto personal marcado por la pérdida de su hermana, Irene de Grecia. Esta aparición sumó un simbolismo especial al fortalecer la imagen de continuidad de la institución monárquica en momentos delicados, según detalló el medio.

La tradicional cita anual de la reina Sofía con el Cristo de Medinaceli, celebrada el primer viernes de marzo en la capital española, representó una de las tradiciones más consolidadas en la agenda no oficial de la Casa Real. Según publicó la fuente, la llegada de la madre de Felipe VI a la basílica tuvo lugar entre gestos de afecto de los asistentes, quienes llevaban horas esperando bajo la lluvia para participar en la multitudinaria ceremonia del besapié. Vestida de negro y con un discreto símbolo de luto, la reina Sofía atravesó la nave central del templo aplaudida y saludada por centenares de fieles, gesto que subrayó la empatía recíproca entre la monarquía y los ciudadanos.

Tal como consignó la fuente, este acto religioso, que se mantiene ininterrumpidamente ligado a la Corona española desde hace más de tres siglos, muestra el arraigo de la monarquía en prácticas devocionales populares. La ceremonia, considerada uno de los actos religiosos con mayor asistencia en Madrid, reunió a miles de personas que no dudaron en esperar afuera de la basílica, pese a las inclemencias meteorológicas, para cumplir con la tradición del besapié y presenciar la ofrenda de la reina.

De acuerdo con el medio, la monarca emérita se santiguó ante la imagen del Cristo y besó el pie derecho de la talla, gesto simbólico que acompañó con unos instantes de recogimiento. Posteriormente, se dirigió a la sacristía, donde sostuvo un breve encuentro con los miembros de la comunidad religiosa y de la cofradía responsables de organizar este evento. La fuente enfatizó que, a pesar del reciente duelo familiar, la reina Sofía mantuvo una expresión serena y una actitud cercana hacia los fieles y organizadores.

El medio indicó que la asistencia de la reina Sofía al acto, aunque no figura en el calendario oficial de la familia real, constituye una continuidad en la implicación institucional con las tradiciones capitalinas. En años recientes, la representación de la familia real en este evento se ha alternado entre el propio rey Felipe VI, la infanta Elena y la reina Sofía, mostrando la implicancia sostenida de la Casa Real en la devoción al Cristo de Medinaceli.

La ceremonia del besapié, pieza central de la jornada religiosa, atrajo a una multitud que compartió espacio y expectativas a lo largo de la mañana. Según publicó la fuente, los fieles expresaron su reconocimiento hacia la reina Sofía tanto por su participación en el acto como por su disposición a intercambiar saludos y atenciones durante toda la jornada a pesar de la situación personal delicada en la que se encuentra. La fuente relató que el ambiente en el interior y exterior de la basílica reflejó el fortalecimiento del vínculo entre la monarquía y las costumbres de la ciudad.

En su cobertura, el medio subrayó que la presencia de la reina Sofía no solo cumplió con una cita de relevancia religiosa, sino que sirvió para reafirmar el compromiso de la monarquía con la transmisión intergeneracional de tradiciones. Este acto refuerza el posicionamiento de la reina emérita dentro del ámbito institucional, colocándola como una figura de referencia y cercanía dentro de la estructura de la Casa Real.

La fuente agregó que la cita con el Cristo de Medinaceli, de más de trescientos años de antigüedad, representa para la monarquía española y para la sociedad civil una ocasión de encuentro que trasciende el acto litúrgico, consolidando la percepción de la Casa Real como garante de la continuidad de las costumbres populares. La participación de la reina Sofía reafirmó la importancia simbólica de la figura real y su capacidad para integrar el protocolo institucional con expresiones de religiosidad ciudadana.

El medio reportó que, pese a la discreción con que se mantiene fuera de la agenda oficial, la cita anual de la reina Sofía en Medinaceli se ha convertido en un gesto significativo de interacción entre la Corona y los madrileños. A través de esta devoción, la reina ha logrado preservar uno de los vínculos más antiguos de la monarquía con la sociedad, respaldando la continuidad de una práctica que trasciende generaciones y que sigue convocando a miles de fieles cada año en Madrid.