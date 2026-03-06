La Reina Letizia será la presidenta de honor de la quinta edición del Festival Paco de Lucía Mallorca

La entrega de la Beca de Jóvenes Talentos a la bailarina mallorquina Alicia Gibert, quien realizará una estancia formativa en el Berklee College of Music de Boston durante el verano, será uno de los momentos destacados de la próxima edición del Festival Paco de Lucía Mallorca. Esta edición contará con la presidencia de honor de la Reina Letizia, quien aceptó este papel según informó el medio El Mundo durante la presentación del cartel oficial del certamen en la feria ARCOmadrid. El evento inaugural tendrá lugar el 13 de octubre en el Teatre Principal de Palma.

De acuerdo con El Mundo, Javier Bonet, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, anunció que la Reina Letizia asumirá la presidencia de honor de la quinta edición del festival, un hecho que consideran significativo para la consolidación del evento dentro de la programación cultural local. En la inauguración del certamen participarán María Terremoto y Mala Rodríguez, quienes protagonizarán la gala de apertura.

El programa de la edición de este año se desarrollará a lo largo de todo el año, extendiendo la propuesta artística más allá de la cita inicial en octubre. Según publicó El Mundo, la programación incluirá la actuación de figuras nacionales e internacionales como La Tania, Mercedes Luján, Rancapino Chico y Queralt Lahoz. Además, se celebrará una gala navideña encabezada por el grupo Las Migas, con lo que se pretende diversificar las propuestas y llegar a distintos públicos.

El Festival Paco de Lucía Mallorca ha renovado también su imagen para esta edición. El cartel de este año fue creado por el artista plástico Francesc Rosselló, conocido por sus obras basadas en escenas de la vida cotidiana. Según consignó el medio El Mundo, el diseño busca reflejar la conexión entre la tradición local y la proyección internacional del festival.

El Ayuntamiento de Palma ha expresado que, conforme avance el año, se irán sumando más actividades y propuestas culturales relacionadas al festival. Bonet, durante el acto de presentación, sostuvo que este festival representa “una de las columnas vertebrales de la oferta cultural” de la ciudad. Asimismo, manifestó satisfacción porque Palma pueda acoger “una cita sumamente prestigiosa a nivel internacional”, tal como reportó El Mundo.

El certamen, que en sus anteriores ediciones ha logrado posicionarse como un referente dentro del ámbito musical y artístico ligado a la figura de Paco de Lucía, dedicará especial atención a la promoción de nuevos talentos, como muestra el reconocimiento otorgado a Alicia Gibert. Según el comunicado difundido por el consistorio municipal y recogido por El Mundo, este impulso a jóvenes artistas forma parte del objetivo del festival de contribuir al desarrollo y la visibilización de futuras promesas del arte.

Para la quinta edición, la organización ha diseñado una programación que busca equilibrar el homenaje a Paco de Lucía, la promoción de artistas consagrados y la apertura de espacios a creadores emergentes de la escena local y nacional. El medio El Mundo detalló que el anuncio de la presidencia de honor por parte de la Reina Letizia añade relevancia institucional al festival y refuerza su proyección pública.

El festival, promovido por el Ayuntamiento de Palma y respaldado por diversas instituciones, mantiene su compromiso de acercar la música y la cultura a un público amplio, favoreciendo la interacción entre artistas locales, nacionales e internacionales. Tal como publicó El Mundo, la celebración de galas temáticas y la entrega de becas forman parte del esfuerzo por consolidar el certamen en el calendario cultural de Mallorca y reforzar su vocación educativa y social.