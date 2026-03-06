La industria farmacéutica europea presenta un documento para implantar la oncología de precisión en la UE

Las propuestas orientadas a trasladar las experiencias exitosas de la oncología de precisión en Europa al ámbito español han puesto de manifiesto la influencia de la descentralización y el protagonismo de las comunidades autónomas en la gestión y financiación de la atención sanitaria. En este contexto, la adecuación a la realidad española —con competencias distribuidas entre distintos territorios— plantea un reto para armonizar el acceso, la infraestructura y la implementación de estrategias de medicina personalizada en el tratamiento del cáncer, según detalló la Federación de la Industria Farmacéutica en Europa (Efpia) durante el encuentro celebrado en Toledo.

En el marco de la presentación del ‘Libro Blanco de la Plataforma de Oncología’, un documento elaborado por la Efpia y revelado durante el foro ‘Impulsar la Oncología de Precisión en España’, expertos, representantes institucionales, organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica coincidieron en que las terapias avanzadas dirigidas según las particularidades biológicas y moleculares de cada paciente contribuyen a resultados clínicos superiores. De acuerdo con la información publicada por la Efpia, este enfoque permite optimizar la selección y uso de tratamientos, minimiza efectos secundarios y maximiza la eficiencia en el uso de los recursos sanitarios, lo que favorece la sostenibilidad del propio sistema.

El documento, presentado oficialmente en Toledo y recogido por Farmaindustria y la Efpia, determina áreas prioritarias necesarias para que el avance de la oncología de precisión se traduzca en mejoras tangibles en los sistemas sanitarios europeos. Entre ellas destaca la concienciación de pacientes, profesionales, administraciones e industria, la mejora de infraestructuras, formación especializada y la digitalización. Además, el acceso equitativo y la financiación estable constituyen factores clave señalados por los autores del ‘Libro Blanco’ como imprescindibles para que la innovación llegue con celeridad y calidad a todos los pacientes.

En las sesiones celebradas en el evento, los copresidentes del Grupo de Trabajo de la Plataforma Oncológica EFPIA sobre Oncología de Precisión, Olivia McDermid y Matthijs van Meerveld, expusieron ejemplos de logros europeos en la aplicación de esta disciplina. De acuerdo con los líderes del grupo, varias regiones del continente han desarrollado modelos exitosos, aunque subsisten diferencias en la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos entre los diferentes países y regiones.

Según publicó la Efpia, la medicina personalizada ha cambiado en los últimos años el abordaje del cáncer en Europa, siendo uno de los pilares de la investigación y del desarrollo de nuevos fármacos autorizados tanto a nivel europeo como español. No obstante, la industria advirtió que persisten obstáculos que impiden su acceso generalizado y equitativo. El informe resalta que una de las principales barreras está relacionada con la desigual disponibilidad de pruebas diagnósticas y biomarcadores de calidad, además de la fragmentación de recursos y capacidades en los distintos sistemas de salud.

Durante la inauguración del encuentro, la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, destacó la importancia de “impulsar los biomarcadores porque sólo con la capacidad para hacer las pruebas con calidad y a tiempo, la innovación llega a donde tiene que llegar”. Lladós insistió en que el diagnóstico y el tratamiento personalizado deben desarrollarse como un binomio inseparable para garantizar la efectividad de la medicina de precisión.

César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, abordó la situación específica de la oncología de precisión en España, recalcando la relevancia de una estrategia coordinada que supere las diferencias territoriales. Hernández expresó que el avance hacia una implementación más extensiva de la medicina personalizada no solo repercutirá en mejores resultados para los pacientes, sino que también fortalecerá la competitividad del sector sanitario tanto en España como en el conjunto europeo, reportó la Efpia.

El ‘Libro Blanco’, descrito por los organizadores como una guía para sistemas sanitarios, traza recomendaciones para lograr que la oncología de precisión tenga un impacto igualitario y sostenible. Subraya la necesidad de reforzar infraestructuras tecnológicas y científicas, potenciar la capacitación de los profesionales sanitarios e impulsar la digitalización como elemento central en el desarrollo de la medicina personalizada.

El foro también puso de relieve la importancia de contar con marcos regulatorios y mecanismos de financiación estables. Estos aspectos se consideran esenciales para acelerar la llegada de innovaciones en tratamientos y diagnósticos, y para evitar que los pacientes queden excluidos de los beneficios de la oncología de precisión debido a diferencias geográficas o administrativas, como concluyeron los participantes citados por el medio.

Los especialistas y representantes institucionales coincidieron, según consignó la Efpia, en que España y Europa disponen del conocimiento, la innovación y el capital humano necesarios para situar la oncología de precisión como eje principal de la atención oncológica. Reiteraron que para lograr este objetivo resulta imprescindible un esfuerzo conjunto en la armonización de estrategias, acceso universal a biomarcadores, capacitación de los recursos humanos y estabilidad en la financiación, con el propósito de que la innovación en el sector oncológico llegue antes y en igualdad de condiciones a todos los pacientes del continente.