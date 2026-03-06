Agencias

Indra fortalece su colaboración en IA gobernada y conectividad con Goiás (Brasil)

Durante el Mobile World Congress en Barcelona, el secretario general del gobierno de Goiás exploró tecnologías de Indra que integran soluciones seguras de IA soberana para operaciones críticas en la administración pública, destacando la necesidad de modernización y gestión integral de datos

Durante el reciente Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, una sala inmersiva dedicada a IndraMind presentó a funcionarios de Goiás, Brasil, la aplicación de tecnología de inteligencia artificial (IA) soberana para gestionar operaciones de alta criticidad, incluidas las tareas asignadas a la administración pública. Este espacio permitió observar de primera mano cómo la integración de datos, sistemas y plataformas autónomas bajo un marco seguro, explicable y responsable se traduce en un salto tecnológico en la gestión administrativa. Según informó Indra, la delegación del estado brasileño presenció ejemplos prácticos de cómo estos avances pueden impulsar la seguridad y la eficiencia en los ámbitos públicos más sensibles.

El medio detalló que este encuentro contó con la presencia del secretario general de Gobierno de Goiás, Adriano da Rocha, quien visitó el estand de la compañía en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Durante su visita, da Rocha pudo explorar diversas soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer la gobernanza y la conectividad mediante IA bajo estrictos criterios de soberanía de datos e integridad operativa. El evento, celebrado entre el lunes y el jueves, congregó a 105.000 asistentes, lo que subraya la importancia internacional de las innovaciones exhibidas.

Indra, según consignó el medio, viene impulsando acuerdos y colaboraciones con gobiernos para que la gobernanza de la inteligencia artificial responda a criterios de responsabilidad y transparencia. Las soluciones mostradas en Barcelona permiten que entidades gubernamentales integren y utilicen información de manera segura en tiempo real, facilitando la toma de decisiones en contextos críticos sin perder el control sobre la integridad y la protección de los datos generados y utilizados.

En el contexto de la administración pública, el reto de la modernización implica transformar los sistemas tradicionales en entornos capaces de responder a nuevas demandas de gestión y servicio. Anna Orti, directora de Indra en Catalunya, indicó que “la modernización de la Administración pública requiere un enfoque integral”, enfatizando que el futuro del sector depende de articular la gestión eficaz del dato, el gobierno responsable de la inteligencia artificial y la conectividad. Según publicó Indra, este enfoque contribuye a operaciones seguras y a la posibilidad de reaccionar en tiempo real ante cambios y crisis, ajustando los procesos a las exigencias legales y técnicas del sector público.

Da Rocha valoró durante su visita cómo IndraMind habilita a las administraciones públicas a operar bajo un modelo que prioriza tanto la fiabilidad del dato como la transparencia en la toma de decisiones. Esta plataforma, de acuerdo con Indra, integra, de manera holística, los diferentes sistemas y plataformas ya existentes y los adapta a un entorno donde la soberanía de la información y la ciberseguridad se sitúan en el centro de la estrategia.

La colaboración entre Indra y el Estado de Goiás forma parte de una tendencia mayor en la región de América Latina, orientada a fortalecer la resiliencia tecnológica de los servicios gubernamentales. Según reportó el medio, las nuevas alianzas tecnológicas buscan garantizar que las soluciones adoptadas respondan tanto a necesidades inmediatas de eficiencia y reducción de riesgos, como a los compromisos a largo plazo de protección y privacidad de los datos ciudadanos.

El Mobile World Congress, además de servir como un escaparate de innovaciones, se ha consolidado como un espacio para la generación de acuerdos estratégicos en el sector público y privado en materia de tecnología digital. Las demostraciones y reuniones mantenidas durante el evento, según reportó Indra, pusieron en evidencia una demanda creciente de las administraciones por herramientas que permitan una gestión más eficiente y segura, así como una gestión responsable de la inteligencia artificial aplicada a funciones clave del Estado.

El caso de Goiás ilustra cómo las entidades gubernamentales de países en desarrollo dan pasos concretos para adoptar políticas y soluciones tecnológicas que mejoren la vida de los ciudadanos y refuercen la estabilidad de los sistemas públicos. Según informó el medio, Indra espera que la colaboración iniciada en el MWC facilite la implantación de tecnologías avanzadas con un enfoque de gobernanza que asegure una administración pública moderna, transparente y preparada para los desafíos de la transformación digital.

