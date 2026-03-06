Iberdrola completa la compra de su primer parque eólico en el estado de Victoria (Australia)

La reciente adquisición de Iberdrola en el estado de Victoria marca un hito para la diversificación de inversiones del grupo en el mercado australiano, donde la compañía prevé destinar 1.000 millones de euros hasta 2028. Esta operación, tal como publicó el propio grupo, le permite a la multinacional española reforzar su presencia en una de las regiones de mayor expansión demográfica de Australia, integrando un parque eólico de 242 megavatios ya en funcionamiento desde 2017.

Según informó Iberdrola este viernes, la compra del parque eólico—adquirido a Partners Group y OPTrust tras recibir todas las autorizaciones regulatorias exigidas—balanza su portafolio de infraestructuras energéticas y amplía sus actividades de generación propia de electricidad en el país oceánico. El grupo presidido por Ignacio Galán también destacó que esta incorporación representa su primer activo de generación en Victoria, considerado el segundo estado más poblado de Australia y el que muestra mayor ritmo de crecimiento.

El medio informó que, con esta transacción, Iberdrola eleva su alcance a cinco estados australianos: Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Victoria, Queensland y Australia Occidental, consolidando una capacidad total instalada en el país que supera los 2.500 megavatios. Esta capacidad se reparte principalmente entre parques eólicos terrestres, plantas solares y sistemas de baterías, lo que representa un portafolio relevante dentro del sector renovable australiano. Además, la compañía española ha sumado en fechas recientes su participación en el segmento de redes eléctricas a través de VNI West, un proyecto de interconexión entre los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur.

Según publicó Iberdrola, la compra de este parque eólico supone el mayor activo de la empresa en Australia y se enmarca en la estrategia de la firma de fortalecer el suministro propio para su base de clientes corporativos. Una parte significativa de la electricidad generada se comercializará mediante acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA), lo que, de acuerdo con la compañía, permitirá obtener ingresos estables y predecibles en Victoria. El estado australiano ha fijado como meta alcanzar una matriz energética compuesta en un 95% por fuentes renovables para el año 2035.

Durante el presente año, esta operación en Victoria constituye la sexta transacción relevante realizada por Iberdrola a nivel global. Dentro de este periodo, la compañía también ha concretado la venta de activos de generación terrestre en Francia, así como activos minihidroeléctricos y operaciones relacionadas con purines en España. Además, hizo efectiva la venta de activos en Hungría y sumó 650 megavatios de energía solar a través de una empresa conjunta con Norges, según consignó la compañía en sus informes recientes.

El medio detalló que todas estas iniciativas forman parte de la política corporativa de Iberdrola, centrada en focalizar las inversiones en negocios estratégicos, como la generación con contratos a largo plazo y el desarrollo de redes reguladas en mercados considerados prioritarios. Con la operación en Victoria, Iberdrola refuerza su presencia y capacidad de adaptación en un mercado que apuesta de forma decidida por la transición energética y la integración de fuentes limpias en su matriz eléctrica.