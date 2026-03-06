Higinio Rivero: "Quiero hacer un buen papel y dar mi mejor versión"

El vizcaíno Higinio Rivero está "con mucha ilusión y con motivación" para competir en el esquí de fondo y el biatlón en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno, los terceros en general tras estar en piragüismo en dos de Verano, y en los que entrará en la historia por ser el primer español en participar en tres deportes, aunque lo hará "sin ninguna presión" y con el deseo de "hacer un buen papel" y dar su "mejor versión".

"Es guay, la verdad es que estoy con mucha ilusión, como si fuese la primera vez, aunque es la primera en invierno. Esto me da esa ilusión todavía y esa motivación de ser como una primera vez, pero es verdad que con una tranquilidad y una sensación de tener la experiencia de estar ya en dos anteriores", expresó Rivero, que estuvo en Tokyo 2020 y París 2024 en piragüismo, en una entrevista con Europa Press.

El vasco recordó que en su estreno paralímpico en piragüismo en Tokio tenía "mucha más presión" porque estaba en la terna de pelear por "las medallas", mientras que en Milán-Cortina "realmente la medalla está muy lejos". "Lo que queremos es hacer un buen papel y dar nuestra mejor versión. Entonces estoy como sin presión ninguna y disfrutando muchísimo", añadió.

Rivero sufrió el accidente que le produjo una lesión medular en 2013, con 31 años, mientras escalaba y ese deseo de "volver a la montaña" fue clave para que empezase con el esquí de fondo y el biatlón. "Me gustaba mucho hacer bici de montaña y empezaba a hacer también escalada en hielo, era una manera como de volver y buscar algo que disfrutase, pero que sobre todo me diese una preparación física en invierno de cara al piragüismo en verano. No lo busqué para ir a unos Juegos, aunque luego ve que existe una posibilidad y como un sueño muy lejano", afirmó.

Con todo, este proceso "ha sido como muy natural", apoyado en una forma de trabajar "muy metódica y constante", aunque está algo sorprendido por haberse clasificado en tan poco tiempo para estos Juegos de Invierno. "Empecé como hace cuatro años poco a poco porque en la sombra había empezado un trabajo ya un poco ligado al esquí de fondo cuando entrenaba piragüismo. Tenía que hacer sesiones de aeróbico a lo largo de la semana y ya las intentaba hacer en ergómetro de esquí", relató.

"El año pasado y este es cuando hemos podido hacer una temporada bastante decente. Aunque el año pasado, al volver de los Juegos de París, íbamos un poco tarde y por eso los resultados llegaron justo en la última competición de Copa del Mundo", agregó Rivero, que este año sí ha "priorizado" el esquí de fondo.

Por ello, tras lograr el bronce en el Europeo de junio de 2025 en piragüismo, prefirió no ir al Mundial de agosto pese a que podía "estar ahí seguramente entre los cinco o seis primeros del mundo" y arrancar con "la pretemporada de invierno" y así no ir "un poco tarde de cara a la preparación". "Esa preparación ha hecho empezar otra vez las primeras carreras como terminé y haciendo algún 'top 10' en Copa del Mundo. Es un sacrificio por parte del piragüismo este año, pero creo que ha merecido la pena", confesó.

LA "FACTURA" DE LOS CICLOS DE TOKIO Y PARÍS

El español competirá en sus terceros Juegos en menos de cinco años y después de que los de Tokio se retrasasen por la pandemia, acortasen el ciclo de París y no tuviese ese año de 'relajación' postparalímpico para estar en Milán-Cortina, aunque lo ha vivido con "un enfoque un poco diferente". "Es verdad que Tokio se alargó un quinto año más y tienes que mantener otro año más de altísima intensidad y pasó factura. Luego el año postparalímpico, que normalmente es el que descansas, también te lo comes y empiezas otra vez", advirtió.

"Es verdad que esa acumulación fue muy dura, de hecho a mí me pasó mucha factura y realmente lo que busqué en el esquí de fondo y en el biatlón fue esa desconexión. Físicamente no necesitaba ese descanso, pero sí psicológicamente. Físicamente, me encuentro bien aún por la edad, me veo en mis mejores condiciones todavía", resaltó.

El de Barakaldo se ha "adaptado muy bien" e insiste que este reto le ha "ayudado muchísimo", también a volver a recuperar el amor por "el piragüismo". "Por eso lo he disfrutado y es un privilegio poderlo haber conseguido, pero como que no he sido consciente de ello hasta que he estado aquí en Italia", reflexionó.

En cuanto a elegir al biatlón, un deporte con poca tradición en España, reconoce que le gusta el "estar concentrado y no pensar en otra cosa más que en los disparos", pero también "la agresividad a la hora de esquiar". "Me pareció sorprendente y como que me venía muy bien de cara a un trabajo personal, incluso deportivo, trasladándolo a los deportes de verano e incluso a la vida en general. Es decir, hay veces que hay que calmarse y luego aunque falles el primer disparo, borra y cuenta nueva. Es un trabajo psicológico muy potente y muy beneficioso, tanto para mi día a día como deportivamente hablando", subrayó Rivero.

Sin embargo, es "complicado" poder entrenar estos deportes en España. "En el esquí de fondo es más reducido el número de pistas que hay y se complica que sea esquí de fondo en silla porque no todas están preparadas para mí", manifestó el deportista vasco.

En el caso del biatlón, "sólo existe una pista en España, que es en Candanchú". "En verano está muy bien porque encima han hecho pistas de 'roller', que son como esquíes con ruedas, pero lo malo es que, a día de hoy, Candanchú no ha querido preparar el circuito de nieve y no hemos podido entrenar en casa", lamentó.

"ESPERO PODER ABRIR CAMINO"

"El camino no ha sido fácil y hemos tenido que buscar otras alternativas como mucho entrenamiento en seco, haciendo todo el ejercicio, pero sin disparar de forma real. Afortunadamente, al ser aire comprimido, lo que es el tiro en sí lo hemos podido practicar en salas habilitadas para ello. Lo que pasa que no tenemos ese componente de nieve y por eso vemos que podemos seguir mejorando mucho más y que aunque todavía falta para las medallas, si tuviésemos un poco más de ayuda por parte de las instituciones o de las pistas, sería incluso más", destacó el vizcaíno.

Este está encantado de poder servir de ejemplo. "No me siento como un referente, pero sí por lo menos como una persona que pueda enseñar o abrir el camino a otros a practicar este deporte. De hecho, siempre digo que quien quiera probarlo, que contacte conmigo. Estamos intentando reunir eso junto con los técnicos de Aragón, de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno y queremos intentar hacer un poco un progreso y que para otros años empecemos a ser más", indicó Rivero.

Finalmente, echando la vista atrás con lo vivido tras su accidente en 2013, dejó claro que hay que intentar mirar adelante. "Soy de la opinión de que si piensas en cosas malas, te van a pasar, entonces hay que ser positivo. Creo que ese positivismo al final también lo trasladas incluso a la gente que te rodea y que como que todo es incluso más fácil. Aunque te pase una desgracia, se te abre otra puerta con estas posibilidades cómo ha sido el llegar a estos o simplemente el hacer lo que a uno le gusta, creo que eso es lo más bonito", sentenció.