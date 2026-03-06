Guterres avisa de que la guerra de Irán podría descontrolarse "en cualquier momento"

La situación humanitaria en el Líbano se ha deteriorado drásticamente debido a las órdenes generalizadas de desplazamiento dictadas por Israel, lo que ha provocado que más de 100.000 personas busquen refugio en albergues colectivos y muchas otras permanezcan en constante movimiento. Según informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ataques aéreos continuos han provocado la muerte y lesiones de decenas de civiles en todo el país, y los servicios esenciales, como la atención sanitaria, han sufrido graves interrupciones. El medio Europa Press detalló que el secretario general de la ONU, António Guterres, emitió una advertencia sobre el impacto grave para la población civil, al subrayar que la escalada de ataques y desplazamientos amenaza con agravar la crisis regional.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Guterres transmitió su preocupación a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, señalando que los ataques ilegales en la región están provocando un sufrimiento considerable entre la población y presentan un riesgo significativo para la economía mundial, especialmente para las comunidades más vulnerables. "Todos los ataques ilegales están causando un enorme sufrimiento y daños a la población civil de toda la región. Estos ataques suponen un grave riesgo para la economía mundial, en particular para las personas más vulnerables", dijo Guterres. Además, el secretario general de la ONU remarcó que la situación en torno a la guerra de Irán podría salirse de control "en cualquier momento".

Europa Press consignó que entre las incidencias más recientes, los hospitales del sur de Beirut tuvieron que suspender sus operaciones y evacuar a los pacientes el 5 de marzo, y hasta la fecha permanecen inactivos, exacerbando la crisis sanitaria para quienes residen en las zonas más afectadas. El acceso limitado a los servicios médicos se une a las dificultades para la población desplazada, que depende de refugios colectivos para su subsistencia. Este contexto de emergencia ha generado preocupaciones sobre la capacidad de las instituciones y las organizaciones internacionales para responder ante el aumento de las necesidades básicas.

La ONU, según indicó Europa Press, ha recibido informes sobre la parálisis prolongada de infraestructuras clave en el sur del Líbano, situación que pone en entredicho la protección de derechos fundamentales para quienes se ven obligados a abandonar sus hogares. Los reportes destacan la dimensión masiva del desplazamiento provocado tanto por enfrentamientos directos como por bombardeos que afectan a zonas urbanas y rurales, donde la interrupción de los servicios públicos se traduce en barreras para la entrega de ayuda humanitaria.

En su declaración, difundida por las agencias y citada por Europa Press, Guterres reiteró la urgencia de detener los combates y de abrir canales efectivos de negociación diplomática para evitar una escalada mayor. "La situación podría descontrolarse", advirtió el secretario general antes de solicitar la puesta en marcha de conversaciones serias, en vista del alto nivel de riesgo existente. Su llamado busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la necesidad de encontrar salidas diplomáticas en lugar de ampliar el conflicto.

El medio europeo señaló, además, que Guterres ha vinculado la gravedad de los ataques contra civiles y las operaciones militares extendidas con la amenaza de un mayor colapso económico en la región, donde la infraestructura ya muestra signos de sobrecarga e incapacidad para atender a los desplazados. La preocupación expresada por el líder de la ONU se asocia a la posibilidad de que los sucesos actuales generen un efecto de inestabilidad en otros países cercanos, amplificando la crisis más allá de las fronteras actuales.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la advertencia de Guterres llega en un escenario donde múltiples regiones en Medio Oriente experimentan episodios de violencia recurrente y desplazamientos de grandes masas de población. El secretario general considera que la intensidad y la ilegalidad de los ataques ponen de manifiesto la urgencia de una intervención diplomática sostenida. Las declaraciones oficiales buscan que los actores internacionales presten atención a los riesgos compartidos que enfrenta la región si no se logran acuerdos inmediatos para frenar el ciclo de violencia.

Las consecuencias de los ataques no solo se reflejan en el número creciente de víctimas mortales, sino también en el desplazamiento forzado, la desprotección de amplios sectores civiles y el agotamiento de los recursos locales. Según describió Europa Press, el informe de la ONU apunta a una mirada integral de la crisis: además de la dimensión humanitaria, los riesgos incluyen posibles repercusiones en mercados y cadenas de suministro a nivel global, lo que multiplica el alcance del conflicto desde una perspectiva económica.

La reiteración del llamado a negociaciones diplomáticas subraya, en palabras de la ONU recogidas por Europa Press, la percepción de inminencia de un estallido de mayor envergadura que podría arrastrar a otros estados de la región. Ante la escalada de enfrentamientos y la parálisis de servicios esenciales, la comunidad internacional se enfrenta al reto de propiciar un alto el fuego y la reapertura de canales de diálogo.