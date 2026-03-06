Google comienza a penalizar en la Play Store a las aplicaciones que consumen excesiva batería en un segundo plano

Google estableció un plazo para que los desarrolladores corrigieran el consumo excesivo de energía en sus aplicaciones, advirtiendo que tomaría medidas contra aquellas que no optimizaran su desempeño tras la fecha límite fijada en marzo. Cumplido dicho plazo, la compañía ha comenzado a limitar la visibilidad de estos programas en la Play Store y a incorporar advertencias específicas para señalar el gasto elevado de batería, según reportó Europa Press. Con esta decisión, Google busca disminuir la cantidad de aplicaciones que afectan en segundo plano la duración de la batería de los dispositivos Android, aunque no estén activamente en uso.

Tal como publicó Europa Press, la empresa ha incorporado avisos en la Play Store que alertan a los usuarios cuando una aplicación utiliza más energía de la esperada por actividad en segundo plano. El mensaje indica que "Esta aplicación usa más batería de lo esperado debido a una mayor actividad en segundo plano". Además, Google reduce la aparición de estos programas tanto en los resultados de búsqueda como en las recomendaciones dentro de la tienda, con el objetivo de dar prioridad a las aplicaciones energéticamente eficientes.

De acuerdo con lo que detalló Europa Press, estas medidas forman parte de un plan más amplio anunciado en noviembre, cuyo objetivo consiste en responder a las preocupaciones de los usuarios y promover que los desarrolladores adopten prácticas que reduzcan el consumo anómalo de batería. En este contexto, Google explicó en el blog de desarrolladores de Android que reconoce como prioritaria la inquietud de los usuarios de Android por el rendimiento energético, y por ello ha decidido tomar acciones que incentiven el desarrollo de aplicaciones más responsables en este ámbito.

La iniciativa de la compañía se apoya en una métrica denominada Android Vitals, concretamente en el umbral de "bloqueo de activación excesivo", la cual empezó a probarse a inicios del año pasado. Según Europa Press, este umbral detecta comportamientos anómalos mediante la identificación de aquellos programas que abusan de la función de activación en segundo plano. Dicha función permite a las aplicaciones seguir operando aún cuando la pantalla del teléfono permanece apagada, lo que resulta fundamental, por ejemplo, si el usuario quiere escuchar música o descargar archivos mientras el dispositivo no se utiliza activamente.

No obstante, el mantenimiento de estos procesos genera un consumo de energía que puede llegar a ser considerable si la aplicación realiza tareas continuas o innecesarias sin que el usuario lo perciba. La nueva política pretende poner freno a estas prácticas, empujando a los desarrolladores a moderar el uso de la activación en segundo plano y a implementar soluciones que mejoren la eficiencia energética en sus aplicaciones.

Según indicó Europa Press, el enfoque de Google se dirige tanto a proteger la experiencia del usuario como a reforzar estándares de calidad y eficiencia en el ecosistema de aplicaciones Android. El sistema de advertencias y limitaciones en la visibilidad de la Play Store representa un incentivo directo para que los desarrolladores revisen el desempeño de sus productos y reduzcan cualquier gasto energético innecesario, clave para mejorar la autonomía de los dispositivos.

El monitoreo del consumo mediante Android Vitals es una herramienta que ya forma parte integral del entorno de desarrollo de Android y permite a Google identificar aplicaciones que superan límites razonables de actividad en segundo plano. La compañía no solo ha hecho públicas estas posibles penalizaciones, sino que ha dado margen suficiente para que los desarrolladores puedan actualizar sus programas en conformidad con las nuevas reglas, recordó Europa Press.

La medida, además, responde a un contexto donde la optimización energética es un factor determinante para la satisfacción de los usuarios y el buen funcionamiento de los teléfonos inteligentes. Google ha enfatizado que el gasto elevado de batería sin el conocimiento del usuario afecta negativamente tanto la percepción del sistema operativo como la utilidad de las aplicaciones, de acuerdo con lo expresado en su blog de desarrolladores y recogido por Europa Press.

La expectativa es que, con la aplicación de estos mecanismos de advertencia y visibilidad reducida, las aplicaciones que continúan utilizando en exceso el funcionamiento en segundo plano se vuelvan menos comunes y, en consecuencia, que la mayoría de las opciones disponibles para los usuarios cumplan mejores estándares de eficiencia. De este modo, Google apunta a un entorno más equilibrado, donde la prioridad resulte en la protección de la autonomía de la batería sin sacrificar la funcionalidad esencial de las aplicaciones.