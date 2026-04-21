Morante de la Puebla abandona La Maestranza con pronóstico "muy grave" tras su brutal cogida

Después de su aplaudida reaparición en La Maestranza el pasado 5 de abril, Domingo de Resurreción, José Antonio Morante de la Puebla volvía a encabezar el cartel del coso sevillano este lunes de 'Pescaíto', a pocas horas del arranque oficial de la Feria de Abril.

Una faena que no se han querido perder numerosos rostros conocidos, como Francisco Rivera, Carlos Fitz-James Stuart duque de Alba, Naty Abascal, Rocío Crusset y su novio Charlie Schein, Estrella Morente y Javier Conde, Mari Ángeles Grajal, Raquel Revuelta, Manuel Cortés, Susana Saborido y una de las hijas que tiene en común con Joaquín Sánchez, Salma, Begoña García Vaquero y Pedro Trapote, o el marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, y que ha estado marcada por la brutal cogida que ha sufrido el torero mientras derrochaba arte y entrega en el cuarto astado de la tarde.

La plaza al completo se quedaba sin respiración y se llevaba las manos a la cabeza al ver a Morante siendo arrollado y corneado por el toro en la zona del glúteo izquierdo. Después de segundos de tensión en los que el maestro intentó taponarse la herida con la mano tendido boca abajo en el albero, era trasladado por su cuadrilla a la enfermería de La Maestranza para ser operado de urgencia debido a la gravedad de la cornada.

Después de la intervención, el 'Genio de la Puebla' abandonaba el lugar en camilla para desplazarse en ambulancia a un hospital sevillano entre aplausos, vítores y gritos de ánimo de la afición, que consciente aunque con gestos de intenso dolor ha agradecido saludando debilmente.

A continuación, el parte médico con la última hora de su estado, que el médico que le ha intervenido de urgencia ha definido como "muy grave":

"Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal.

Pronóstico: Muy Grave, le impide continuar la lidia, siendo hospitalizado.

Cirujano: Dr. Octavio Mulet Zayas"

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