FIAPAS subraya la importancia de la intervención logopédica especializada para la inclusión de los niños con sordera

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) resaltó que la participación activa de las familias constituye un elemento central en el proceso de intervención de menores con discapacidad auditiva, señalando que la coordinación y especialización en la atención logopédica se extiende en todo el territorio nacional. Según publicó el medio, la organización subrayó este enfoque durante la conmemoración del Día Europeo de la Logopedia, recalcando que la intervención logopédica especializada y la atención temprana son fundamentales para la inclusión efectiva de los menores con sordera en los ámbitos educativo, social y comunicativo.

De acuerdo con FIAPAS, la intervención logopédica diseñada de manera individualizada y acompañada por profesionales especialistas desde las primeras etapas del desarrollo favorece la adquisición del lenguaje y el acceso a la lengua oral en igualdad de oportunidades. El medio detalló que la Confederación hizo énfasis en la importancia de una detección temprana de la pérdida auditiva y la adaptación audioprotésica, ya que estos factores determinan de manera significativa el futuro desarrollo de las habilidades comunicativas en la infancia.

FIAPAS especificó que la estimulación desde los primeros meses de vida permite a los menores con hipoacusia desarrollar su capacidad para comprender y utilizar el lenguaje, lo cual consiste en uno de los ejes para fomentar su autonomía y su integración en la escuela y la sociedad. Según reportó el mismo medio, la Confederación indicó que un proceso de intervención exitoso precisa de la colaboración tanto de especialistas como el logopeda, como de la implicación familiar y la adecuación de los apoyos a las características singulares de cada niño o niña y su entorno.

La coordinadora del servicio de Atención Temprana de la Fundación ASPAS (Baleares), Carmen Zoilo, señaló, según citó el medio, que "la detección precoz de la hipoacusia, la atención protésica y la atención logopédica son fundamentales para la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral de los niños con sordera". Esta declaración respalda la postura de FIAPAS sobre la necesidad de un abordaje temprano que abarque no solo la atención técnica, sino también el acompañamiento profesional y familiar a lo largo de todo el proceso de maduración lingüística.

El medio consignó que FIAPAS insistió en que el modelo de intervención debe basarse en evidencia científica y centrarse tanto en los menores como en las familias, promoviendo la generalización de los resultados en los entornos naturales de la vida cotidiana. Desde la Red de Intervención Logopédica, FIAPAS ha impulsado estrategias que garantizan la continuidad y calidad de la atención en distintas comunidades autónomas, facilitando el acceso a recursos y apoyos específicos para la población infantil con discapacidad auditiva.

Por último, la Confederación remarcó que garantizar este tipo de apoyos desde los primeros momentos tras la detección de la sordera contribuye a que los menores tengan la posibilidad de desplegar su potencial en igualdad de condiciones y a que su integración educativa y social se produzca sin barreras, según informó el medio.