Fernando Alonso: "Seguimos en un punto casi cero de salida"

Fernando Alonso expresó que el equipo aún no puede sacar conclusiones firmes debido a la falta de rodaje continuo, señalando que solo completando varias vueltas consecutivas lograrán mejorar tanto el motor como el monoplaza. Según informó DAZN en declaraciones recogidas tras la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, el piloto español de Aston Martin detalló las dificultades técnicas que enfrentaron por las limitaciones del motor Honda, las cuales le impidieron salir a pista en gran parte de las sesiones programadas, dejando al AMR26 con escaso tiempo de rodaje.

La primera sesión de entrenamientos libres presentó impedimentos significativos para Alonso y su equipo, ya que los inconvenientes técnicos reportados por Honda mantuvieron al piloto fuera de la pista. De acuerdo con DAZN, en la segunda sesión también se prolongaron las demoras y restricciones en el programa de pruebas. El bicampeón mundial subrayó la magnitud de las limitaciones experimentadas, describiendo la jornada como difícil y ubicando al equipo prácticamente en el “punto cero de salida”.

En su intervención ante los medios oficiales de la Fórmula 1, Alonso indicó que el equipo está listo para competir en condiciones adecuadas, siempre que cuenten con las piezas necesarias, responsabilizando a Honda por la capacidad de suministro de componentes. “Estamos bien para hacerlo, es más una pregunta para Honda, si tienen stock”, afirmó, según publicó la propia organización de la máxima categoría del automovilismo.

El piloto insistió en la importancia de aumentar el número de vueltas continuadas en pista para obtener información útil que permita perfeccionar el ajuste del coche. Manifestó que sin esa posibilidad, tanto el propulsor como el chasis mantienen importantes restricciones, lo que dificulta la evolución. Alonso expresó su deseo de que en la próxima sesión de entrenamientos libres puedan recuperar tiempo perdido y así impulsar el desarrollo del monoplaza.

A pesar del escenario adverso relatado, Alonso se mostró más moderado en su valoración respecto al entorno mediático y social. Tal como consignó DAZN, el español indicó que tanto la prensa como la opinión pública tienden a abordar la situación del equipo de manera excesivamente pesimista ante las dificultades. “Por supuesto, somos mucho menos negativos que la prensa y la gente de alrededor. Es bueno contar la historia cuando alguien lo está haciendo bien y cuando alguien lo está haciendo mal, y cuando las cosas no están bien tratas de exagerar. Sabemos dónde estamos”, señaló Alonso.

El piloto recalcó, según reportó DAZN, que todos los integrantes de Aston Martin están comprometidos con afrontar el desafío técnico y deportivo de la temporada, adoptando una actitud constructiva ante los obstáculos. “Como dije ayer, tenemos un gran reto frente a nosotros, pero todos en el equipo aceptan ese reto y tratamos de hacer todo lo que podemos para salir de la situación” sostuvo el ovetense.

En su testimonio a la Fórmula 1, Alonso explicó que el avance resultará paulatino y que el desarrollo de la tecnología de la categoría implica afrontar procesos complejos y prolongados. “Desafortunadamente, la tecnología es muy compleja y requiere un poco de tiempo. Estamos corriendo todos los días en los entrenamientos libres y cada semana de Gran Premio en Gran Premio. Tal vez no veamos el progreso que todos queremos ver, pero están pasando cosas. Pueden ser más pequeñas o más grandes, pero siempre hay progreso en el equipo. Esperemos que sea visible en el tiempo por vuelta lo antes posible”, declaró el piloto español.

El medio DAZN recordó también que la escasa cantidad de vueltas completadas limita la capacidad de análisis de datos y, en consecuencia, retrasa los ajustes necesarios para lograr mejoras en el rendimiento sobre la pista, tanto para el motor Honda como para el conjunto del AMR26.

Dentro del entorno de la Fórmula 1, la situación de Alonso y Aston Martin se considera uno de los retos técnicos más notorios de la jornada, dado que las restricciones de Honda no solo afectan la preparación de la carrera, sino que también reducen la oportunidad de adaptar la estrategia y extraer el máximo potencial del monoplaza en los próximos compromisos del calendario.

La gestión de piezas y reposición de componentes por parte del proveedor japonés será un factor clave en las siguientes jornadas, ya que el propio Alonso señaló que la disponibilidad de repuestos por parte de Honda determinará la capacidad del equipo para afrontar los entrenamientos y carreras con normalidad y sin nuevos retrasos.

En el conjunto de declaraciones citadas por DAZN y Fórmula 1, el bicampeón mundial reiteró la necesidad de paciencia y de mantener el compromiso con el proceso de mejora del monoplaza, apelando a la experiencia colectiva y a la determinación de Aston Martin para revertir la situación e intentar progresar votación tras votación.