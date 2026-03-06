Fernando Alonso rueda a casi cinco segundos en una jornada de libres dramática para Aston Martin

El bicampeón mundial Fernando Alonso registró un tiempo de 1:24.662 al finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia, quedando a casi cinco segundos del mejor tiempo de la jornada, situación que complicó la posición del equipo Aston Martin al inicio del Mundial de Fórmula 1. Según informó el medio que cubrió las prácticas en el circuito Albert Park de Melbourne, Alonso concluyó la jornada en el vigésimo puesto, resultado que reflejó las dificultades que enfrenta el equipo británico.

De acuerdo con la información publicada, Oscar Piastri (McLaren) lideró la jornada al parar el cronómetro en 1:19.729, ubicándose por delante de los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, quienes registraron 1:19.943 y 1:20.049 respectivamente. Estos resultados ubicaron a los monoplazas impulsados por motores Mercedes como los de mejor desempeño en la sesión, seguidos de cerca por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El medio señaló que los problemas de Aston Martin comenzaron antes de iniciar la actividad oficial, ya que Alonso no pudo participar en la primera tanda de entrenamientos libres ante las sospechas de Honda sobre un posible inconveniente en la unidad de potencia de su monoplaza AMR26. Esta situación forzó al piloto español a salir a la pista recién pasados casi 15 minutos de iniciada la segunda sesión, en la que apenas pudo completar dos vueltas sin registrar tiempo en sus primeros giros oficiales de la temporada.

Durante la segunda tanda, Alonso logró completar un total de 18 vueltas, aunque sus registros lo mantuvieron alejado de la zona alta dominada por Piastri y los Mercedes. Mientras el español luchaba por encontrar ritmo, el canadiense Lance Stroll, su compañero de equipo, también se vio limitado por las complicaciones técnicas que afectaron a Aston Martin, lo que dejó al equipo de Silverstone con escaso rodaje y sin opciones de buscar tiempos representativos frente a sus rivales más inmediatos.

La publicación detalló que Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos con Ferrari, se posicionaron cerca de los líderes. Hamilton, cuarto en la tabla, se encontraba a tres décimas de Piastri y fue el segundo piloto con mayor cantidad de vueltas completadas en la sesión, con 31 giros al trazado australiano, solo superado por los 33 de Nico Hülkenberg (Audi). Leclerc terminó a dos décimas de su compañero y a medio segundo del mejor registro del día, ubicándose entre los puestos destacados pero sin alcanzar la marca impuesta por McLaren y Mercedes.

Otros pilotos también enfrentaron complicaciones técnicas durante la jornada. Max Verstappen (Red Bull) ocupó la sexta posición, mientras que Lando Norris (McLaren) fue séptimo. Carlos Sainz, con un Williams, tampoco tuvo una jornada sin sobresaltos: quedó a 2,5 segundos del tiempo de Piastri y no pudo completar la segunda mitad de la sesión por un contratiempo mecánico. El compañero de Sainz en Williams también superó los dos segundos de diferencia respecto a la punta y experimentó problemas hidráulicos en la primera ronda de entrenamientos.

Según reportó el medio, el inicio de temporada para Aston Martin estuvo marcado por las adversidades, ya que después de unos ensayos previos poco alentadores, las condiciones en Melbourne confirmaron el difícil momento que atraviesa el equipo. Los escasos kilómetros acumulados en las sesiones y la distancia entre los tiempos de sus pilotos y los líderes de la parrilla resaltaron la brecha tecnológica y de competitividad que enfrenta la escudería en un campeonato que muestra a Mercedes y McLaren en mejor estado de forma.

El desempeño de Piastri ante su público local y el rendimiento constante de los Mercedes y Ferrari destacaron en la primera jornada oficial del campeonato en Australia, mientras que equipos como Aston Martin y Williams concentraron sus esfuerzos en encontrar soluciones a los problemas técnicos que perjudicaron la preparación para la carrera. Así, el panorama inicial de la temporada se encuentra marcado por diferencias de rendimiento notables y por la urgencia de varios equipos de revertir situaciones complicadas para mantenerse en la lucha por los primeros puestos.