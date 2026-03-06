Agencias

'ENAIRE' colaborará en el Plan ADOP y dará nombre al Equipo de Promesas Paralímpicas de escalada

El Comité Paralímpico Español (CPE) anunció este viernes que ha acordado con 'ENAIRE', el gestor estatal de la navegación aérea en España, colaborar para respaldar la formación y preparación de los deportistas paralímpicos españoles a través del Plan ADOP y para apoyar a las promesas de la escalada.

Este acuerdo ya da cobertura al Equipo Español en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se celebran en las localidades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo y que se inauguran este viernes, y también será clave para la preparación de los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en verano de 2028.

Además, también permitirá que 'ENAIRE', empresa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dé nombre a nuevo Equipo de Promesas Paralímpicas, el de escalada, un deporte que se estrenará como disciplina paralímpica en la ciudad estadounidense.

Las aportaciones del patrocinio de 'ENAIRE' "se destinan a facilitar servicios interdisciplinares de apoyo, programas de detección de talento y tecnificación paralímpica, así como a iniciativas que fomentan la inclusión laboral y la formación profesional de personas con discapacidad a través del deporte", indicó el CPE.

Con este convenio de patrocinio, el gestor estatal de navegación aérea reafirma su compromiso con la Responsabilidad Social de Empresa y con los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (adherida desde 2018), que supone la aplicación de los valores y principios éticos universales a su estrategia corporativa.

En este sentido, 'ENAIRE' opta por una de las alternativas establecidas por la legislación para cumplir con la denominada 'cuota de reserva', por la que las empresas españolas de 50 o más empleados a que al menos el 2 por ciento de su plantilla esté formada por personas con alguna discapacidad. Asimismo, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030 como uno de los pilares de su estrategia en materia de responsabilidad social empresarial.

Cabe recordar que 'ENAIRE' ha publicado hasta la fecha tres convocatorias de subvenciones desde 2019 para proyectos orientados a la inserción laboral y creación de empleo de personas con discapacidad. Estas tres convocatorias, por un total de 2,1 millones de euro, han servido para subvencionar 34 proyectos, ejecutados por fundaciones y asociaciones de utilidad pública, de los han resultado beneficiarias más de 2.600 personas, habiéndose conseguido hasta la fecha más de 1.350 inserciones laborales.

"Este convenio representa una oportunidad para impulsar el deporte paralímpico en su camino hacia la excelencia, reforzando el compromiso de 'ENAIRE' con la inclusión, la diversidad y el apoyo a proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad", apuntó el secretario de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y presidente de ENAIRE, José Antonio Santano.

Por su parte, Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, dio la bienvenida a 'ENAIRE' como nuevo miembro de la Familia Paralímpica coincidiendo justo con uno de los momentos estelares del movimiento paralímpico, la celebración de los Juegos de Invierno, y mostró su agradecimiento a la empresa pública por su aportación, pero también la enhorabuena por haber decidido ligar su marca a los valores que tan magníficamente encarnan los deportistas de élite con discapacidad.

