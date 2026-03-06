Embraer ganó 310 millones en 2025 con ingresos récord de 6.541,8 millones, tras 78 entregas comerciales

La cartera de pedidos firmes de Embraer llegó a 31.600 millones de dólares (27.282 millones de euros) al cierre del cuarto trimestre de 2025, lo que representó el mayor nivel histórico para la compañía y superó en más de un 20% las cifras del año anterior. En este contexto de récord en pedidos, el fabricante aeronáutico brasileño reportó un beneficio neto de 359 millones de dólares (310 millones de euros), según informó la empresa a través de un comunicado.

El medio detalló que, durante 2025, Embraer alcanzó ingresos récord por 7.577,5 millones de dólares (6.541,8 millones de euros), cifra que significó un crecimiento del 18% en comparación con el año previo. La compañía logró entregar 78 aviones comerciales, superando en cinco unidades las entregas de 2024, y cumpliendo con las previsiones anuales.

De acuerdo con el comunicado de Embraer, el incremento en facturación se apoyó principalmente en las divisiones de Defensa y Seguridad y en la Aviación Ejecutiva, que presentaron aumentos del 36% y del 25%, respectivamente, respecto a los resultados obtenidos en 2024. Estas áreas se posicionaron como los principales motores del crecimiento en los ingresos de la firma, lo que permitió alcanzar el citado récord de ventas anuales.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 888,8 millones de dólares (767,3 millones de euros), registrando una disminución del 3,5%. Según publicó la empresa, a pesar de que se alcanzaron cifras máximas de ingresos, la rentabilidad operativa en términos de Ebitda se vio afectada durante 2025.

En cuanto al flujo de caja libre ajustado, excluyendo el impacto del negocio de movilidad aérea eléctrica (Eve), Embraer obtuvo 491,2 millones de dólares (424 millones de euros), una cifra impulsada por el aumento en el número de aviones entregados y mejor desempeño operativo. El cierre de 2025 mostró una posición de efectivo neta de 109,3 millones de dólares (94,3 millones de euros), ligeramente inferior a los 110,7 millones de dólares (95,5 millones de euros) contabilizados el ejercicio anterior.

El acumulado total de aviones entregados por la compañía, considerando todas sus divisiones, ascendió a 244 unidades en 2025, reflejando un incremento interanual del 18%. Del total, 155 correspondieron a aeronaves ejecutivas, lo que reafirma la fortaleza del segmento de jets privados y de negocios para Embraer, en línea con la tendencia positiva observada tanto en la cartera de pedidos como en la facturación.

Respecto a la perspectiva para 2026, la empresa brasileña estima entregar entre 80 y 85 aviones comerciales y entre 160 y 170 jets ejecutivos, según informó Embraer en su comunicado oficial. La previsión para los ingresos anuales ronda entre 8.200 y 8.500 millones de dólares (7.079,5 a 7.338,5 millones de euros), evidenciando expectativas optimistas impulsadas por la sólida cartera de pedidos y la demanda acumulada en los diferentes segmentos en los que opera la compañía.

La empresa destacó que el aumento en el volumen de entregas y pedidos se explica principalmente por la robusta demanda internacional de aviones regionales y ejecutivos, así como por contratos gubernamentales relevantes en el área de defensa y seguridad. Según consignó la propia Embraer, el desempeño positivo en estos segmentos resultó fundamental para sostener tanto la expansión de los ingresos como el récord en la cartera firmada.

Al cierre de 2025, Embraer consolidó su posición como uno de los mayores fabricantes de aeronaves en el ámbito global, con miras a seguir ampliando su participación en los mercados estratégicos el próximo año. El medio subrayó la importancia de la diversificación en las líneas de negocio, lo que permitió a la compañía reducir su exposición a la volatilidad económica y responder con mayores oportunidades a las condiciones cambiantes del entorno industrial y comercial.

En resumen, el fabricante brasileño finalizó el ejercicio de 2025 con beneficios y ventas históricas, apoyado en el dinamismo de la aviación ejecutiva y militar y la consolidación de una demanda sostenida para 2026, según concluyeron las cifras y previsiones publicadas por Embraer en su informe anual.