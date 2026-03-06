Agencias

EEUU acusa a Irán de disparar contra zonas residenciales de Bahréin

Washington advierte que responderá de forma enérgica tras el lanzamiento de drones armados que han alcanzado edificios civiles en Manama, según señaló el almirante Brad Cooper, quien calificó de “inaceptable” la acción de Teherán

El Ministerio del Interior de Bahréin señaló que “la agresión iraní” provocó el impacto de proyectiles en un hotel y dos edificios residenciales ubicados en Manama, capital del país. Las autoridades agregaron que no se registraron víctimas en estos incidentes, mientras que la acción ha originado reacciones diplomáticas en la región. Según informó Europa Press, Estados Unidos responsabilizó a Irán de disparar en zonas residenciales de Bahréin y señaló que se prepara para responder con firmeza.

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos, denunció que “anoche, las fuerzas iraníes dispararon siete drones de ataque contra barrios residenciales civiles en Bahréin”. Cooper afirmó que este tipo de ataques es “inaceptable y no quedará sin respuesta”, agregando que “seguiremos trabajando con nuestros socios regionales para abordar esta amenaza a personas inocentes en toda la región”, según recogió Europa Press.

Europa Press detalló que, antes del pronunciamiento estadounidense, el Ministerio de Exteriores de Qatar informó acerca del ataque dirigido contra miembros de las Fuerzas Navales del Emir de Qatar. Los efectivos afectados participaban en el Centro Unificado de Operaciones Marítimas, dependiente del Comando Militar Unificado del Consejo de Cooperación del Golfo. Qatar manifestó su condena a estos ataques sobre residencias de personal militar qatarí, mientras Bahrein atribuyó a Irán la responsabilidad por los impactos en la capital.

El contexto de los ataques se inscribe en la escalada de tensiones en la región tras una ofensiva reciente protagonizada por fuerzas de Estados Unidos e Israel. Irán justificó sus acciones apuntando que estaban dirigidas contra objetivos e intereses militares estadounidenses en el área, y que no se trataba de un ataque directo contra la soberanía de los países donde ocurrieron los incidentes, según lo consignado por Europa Press.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, los ataques de Irán no solo impactaron a Bahréin sino que también se extendieron a otros países de la región. Teherán insistió en que las medidas adoptadas respondieron específicamente a operaciones militares estadounidenses e israelíes en fechas recientes, intentando enmarcar los hechos dentro del conflicto más amplio que involucra a aliados y adversarios en Medio Oriente.

Autoridades de Bahréin y Qatar coordinaron comunicados diplomáticos y de seguridad tras los ataques, manifestando su cooperación con aliados internacionales. Según lo consignado por Europa Press, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos reiteró su compromiso de trabajar con los países del Golfo para mejorar la respuesta ante amenazas que pongan en riesgo a la población civil y las instalaciones estratégicas.

La acción de Irán con drones armados puso en alerta máxima a las fuerzas desplegadas en la región. Las medidas de defensa aérea y coordinación militar regionales se han reforzado tras el incidente, en línea con lo detallado por Europa Press. Estados Unidos advirtió que tomará acciones enérgicas en represalia, mientras crecen las consultas y declaraciones diplomáticas entre los países implicados.

Los ataques causaron daños materiales en edificaciones civiles y un hotel en Manama, generando preocupación entre la población y el sector empresarial local. Las autoridades bahreiníes abrieron investigaciones para evaluar el alcance de los daños y determinar las rutas de los drones que impactaron los objetivos descritos, informó Europa Press. El incidente ratifica el incremento de riesgos sobre infraestructuras civiles en medio de un escenario de alta tensión militar en la región del Golfo.

Mientras tanto, las cancillerías de los países afectados continúan analizando la situación junto con sus aliados militares y diplomáticos. Voceros oficiales han mantenido la postura de condenar los ataques y exigir garantías de seguridad para residentes, personal militar y activos estratégicos, de acuerdo con los reportes de Europa Press.

