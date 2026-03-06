Agencias

EAU cifra en tres los muertos y 112 los heridos por los ataques de Irán desde el inicio de la ofensiva

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han informado este jueves de que al menos tres personas han muerto y otras 112 han resultado heridas por los ataques perpetrados por las fuerzas iraníes contra posiciones de Israel y Estados Unidos en el territorio emiratí desde el pasado sábado, cuando se lanzó la ofensiva contra Irán.

El Ministerio de Exteriores de EAU ha indicado en un comunicado que, solo este viernes, los sistemas de defensa aérea del país han detectado nueve misiles balísticos, "todos ellos interceptados y destruidos".

Además, las autoridades emiratíes han informado de la detección, también este viernes, de 112 drones, de los cuales 109 han sido interceptados mientras que otros tres han impactado en el territorio nacional. El Ministerio añade 18 heridos más desde su anterior balance del jueves.

Desde el comienzo de la ola de ataques iraníes, Emiratos denuncia que Teherán ha lanzado 205 misiles balísticos, de los cuales 190 fueron destruidos, 13 cayeron al mar y 2 impactaron en territorio emiratí. Durante el mismo período, sus sistemas de defensa han detectado 1.184 drones iraníes, de los cuales 1.110 fueron interceptados, mientras que 74 drones impactaron en el territorio del país.

Asimismo, ha manifestado que las víctimas y heridos son de origen egipcio, etíope, emiratí, filipino, paquistaní, iraní, indio, bangladeshí, ceilandés, azerí, yemení, ugandés, turco, libanés, y eritreo, entre otros.

El Ministerio de Defensa ha defendido que está "totalmente preparado y dispuesto para hacer frente a cualquier amenaza y enfrentar con firmeza todo aquello que tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del Estado, a fin de garantizar la preservación de su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger sus intereses y capacidades nacionales".

