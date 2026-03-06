Demandan a Meta por publicidad engañosa con la privacidad de sus gafas inteligentes

Trabajadores subcontratados en Kenia han accedido a vídeos privados grabados por usuarios de las gafas inteligentes de Meta, revisando contenido que incluye escenas en baños, cambios de ropa, relaciones sexuales, visualización de pornografía e, incluso, información personal como números de tarjetas bancarias. Esta información fue revelada por empleados que colaboran en el entrenamiento manual de la inteligencia artificial (IA) de la empresa, según una investigación realizada por los periódicos suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten. A raíz de estos hallazgos, se presentó una demanda colectiva en un tribunal federal de San Francisco donde se acusa a Meta de engañar a los usuarios sobre la privacidad de sus gafas desarrolladas en conjunto con EssilorLuxottica.

Según publicó Engadget y reprodujo Europa Press, la demanda establece que Meta promovió de manera engañosa la privacidad de las gafas inteligentes, ocultando la participación de terceros en la revisión de contenido grabado. El documento legal sostiene que la compañía no informó a los usuarios sobre la naturaleza real de su sistema de vigilancia, ni sobre su vínculo con el proceso de recopilación de datos utilizado para el desarrollo de IA. En sus políticas oficiales, Meta señala que el usuario controla sus datos, aunque aclara que las grabaciones de voz necesarias para interactuar con el asistente pueden almacenarse y emplearse con fines de mejora de IA y otros productos de la compañía tecnológica.

La demanda resalta que esta recolección y manejo de datos va más allá de lo que Meta comunica abiertamente en sus políticas, especialmente porque las grabaciones ejecutadas por la IA multimodal —capaz de procesar simultáneamente vídeo, audio e imágenes— no se almacenan en el dispositivo del usuario, sino que se transfieren a los servidores de Meta. Esta funcionalidad resulta particularmente significativa en el uso de 'Live AI', mediante el cual el sistema responde en tiempo real a preguntas sobre el entorno visual del usuario.

Según consignó Engadget, la controversia se agudizó luego de la investigación liderada por los medios suecos al entrevistar a trabajadores de empresas subcontratadas en Kenia, quienes afirmaron que participan directamente en la revisión de los vídeos y no solo trabajan como anotadores de datos para el entrenamiento de la IA. Estos empleados mantuvieron su anonimato ante el temor de sufrir represalias. La revisión manual de los contenidos grabados se realiza para mejorar la capacidad de la IA en reconocer e interpretar imágenes y contextos cotidianos, lo que ha expuesto a los usuarios a posibles riesgos de privacidad.

Ante las consultas de Engadget, un portavoz de Meta admitió que en determinadas circunstancias los datos recogidos mediante las gafas inteligentes pueden llegar a ser revisados por contratistas humanos. Según la declaración, "las gafas Ray-Ban Meta te permiten usar la IA sin usar las manos para responder preguntas sobre el mundo que te rodea. A menos que los usuarios decidan compartir el contenido multimedia capturado con Meta u otros, este permanece en su dispositivo. Cuando las personas comparten contenido con la IA de Meta, a veces recurrimos a contratistas para que revisen estos datos con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios, como hacen muchas otras empresas. Tomamos medidas para filtrar estos datos y proteger la privacidad de las personas e impedir que se revise información que los identifique".

La demanda presentada en San Francisco busca que Meta asuma responsabilidad legal por lo calificado como publicidad engañosa y por no haber informado adecuadamente sobre el acceso de terceros a los contenidos generados por las gafas inteligentes. Se sostiene que el proceso de revisión humana no comunicado transforma las gafas inteligentes en un canal de vigilancia, lo que presuntamente expone a los consumidores a riesgos como daño a la dignidad, angustia emocional, acoso, extorsión, robo de identidad y perjuicios a la reputación, de acuerdo a los argumentos presentados en la acción colectiva citados por Europa Press y Engadget.

Las gafas inteligentes, fabricadas en sociedad con EssilorLuxottica, integran funciones impulsadas por IA que requieren interacción mediante voz y almacenan grabaciones con ese fin. A pesar de que Meta enfatiza que es el usuario quien decide si comparte su contenido, la evidencia presentada por los medios suecos indica que parte de ese material terminó siendo revisado manualmente por personas externas, lo que generó un debate sobre la seguridad y el manejo responsable de los datos personales.

El proceso de revisión por parte de contratistas humanos es una práctica destinada a perfeccionar la capacidad de respuesta y entendimiento de la IA, según admitió la compañía a Engadget, alineándose con prácticas de otras organizaciones tecnológicas. No obstante, la demanda argumenta que la falta de información clara sobre este aspecto impide a los consumidores tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales y sobre el nivel real de privacidad del dispositivo.

El caso tiene lugar en un contexto global donde empresas tecnológicas enfrentan un creciente escrutinio por el manejo de datos personales y la transparencia en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. La demanda sostiene que la aproximación de Meta expone a los usuarios de sus gafas inteligentes a un entorno de vigilancia que podría resultar en daños significativos tanto en el plano personal como en la gestión y resguardo de información privada.