Cultura dice que hay que transponer normativa UE para bajar IVA al arte y que compete a Hacienda:"Espero que sea pronto"

Durante la primera jornada de la feria ARCO, celebrada en IFEMA, decenas de artistas españoles expresaron su descontento frente a la situación fiscal que atraviesa el sector del arte, reuniéndose en la entrada del pabellón 7 y posando con pegatinas donde reclamaban “IVA Cultural ¡Ya!”. Este acto de protesta amplificó la discusión sobre las diferencias fiscales que afectan a artistas y galeristas españoles en comparación con sus pares de otros países europeos. En ese contexto, el secretario de Estado de Cultura, Jordí Martí, abordó la problemática, subrayando la urgencia de reducir el impuesto y responsabilizando al Ministerio de Hacienda de tomar las medidas necesarias para implementar la rebaja. De acuerdo con Europa Press, Martí explicó que, para hacer efectivo un IVA cultural reducido, es imprescindible trasladar a la legislación española la Directiva Europea aprobada en 2022, algo que según sus palabras aún no se concretó en España.

“Es una Directiva Europea, uno no se la puede saltar. Estoy convencido que cuando esto pase, que espero que sea lo antes posible, resolvamos esta cuestión sobre las diferencias de IVA en distintos estados miembros de la Unión Europea que pone en una situación —y comparto absolutamente— extremadamente difícil a los galeristas españoles”, afirmó el secretario de Estado, según informaciones recopiladas por Europa Press. Mientras tanto, países como Francia, Alemania, Italia o Portugal ya aplican al sector del arte un IVA reducido que varía entre el 5% y el 8%, frente al 21% que actualmente se aplica en España. Martí detalló que esta diferencia crea una situación de ‘dumping fiscal’ y constituye lo que denominó una “competencia imposible de igualar”, ya que un mismo artista puede vender una obra gravada con distintos tipos impositivos dependiendo del país en que se realice la venta.

Tal como detalló Europa Press, Martí señaló que el Ministerio de Cultura ha defendido la reducción del IVA en el sector artístico desde el primer momento. Agregó que el actual ministro de Cultura ya se manifestó a favor de esta medida desde su primera participación en ARCO como titular del área. Sin embargo, el secretario de Estado remarcó que, aunque la cuestión pueda parecer técnica, su solución depende de la adaptación de la normativa nacional a la citada Directiva europea, un proceso que no puede resolverse “de un día para otro”.

Martí hizo especial énfasis en que la transposición de la directiva es necesaria no solo por motivos de equidad entre artistas nacionales y extranjeros, sino también para resolver una “diferencia entre Estados” que afecta al mercado del arte español. Señaló que la feria ARCO es un reflejo visible del problema, manifestado por los propios galeristas con quienes ha conversado durante el evento. Según reportó Europa Press, el funcionario expresó su esperanza de que el proceso se resuelva en el corto plazo.

El reclamo de los artistas se fundamenta en alcanzar igualdad de condiciones, no sólo respecto a sus colegas de otros países miembros de la Unión Europea, sino también al compararse con otros actores culturales dentro de España. Fuentes del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo declararon a Europa Press: “No estamos hablando de privilegios, solo de igualdad, tanto con otros sectores culturales españoles, como con otros países en el sector del arte. No es algo ilógico”.

Además, Martí reconoció ante los medios reunidos que el retraso en la aplicación del IVA reducido sitúa a los galeristas y artistas españoles en una posición de desventaja competitiva y que el problema se ha transformado en uno de los puntos centrales de discusión en la feria ARCO. Insistió en que la solución se encuentra en manos del Ministerio de Hacienda, responsable de adaptar la legislación nacional a las normativas comunitarias y, de ese modo, poder homologar el impuesto a los estándares vigentes en Francia, Alemania, Italia y Portugal.

Según publicó Europa Press, la Directiva Europea de 2022 abrió la posibilidad a los estados miembros de ofrecer un IVA reducido en la venta de obras de arte a través de galerías. Varias naciones han implementado ya este cambio, mientras España permanece a la espera de que se complete el proceso normativo. En ese contexto, el secretario de Estado reiteró su apoyo y manifestó su deseo de que la rebaja fiscal se establezca “lo antes posible”.

Las movilizaciones de artistas y galeristas y la presión ejercida durante la feria ARCO han renovado el debate en torno a la fiscalidad en el sector artístico nacional, destacando la urgencia de avanzar en la equiparación impositiva para evitar la perpetuación de prácticas competitivas desiguales dentro del espacio europeo, según documentó Europa Press.