CSIF denuncia que nueve empleados del CNIO perderán su puesto de trabajo por la ausencia de dirección en el centro

El próximo martes se espera la rescisión de los contratos de nueve personas que han realizado funciones administrativas durante periodos que oscilan entre los diez y los veinte años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), luego de la salida de su gerente, José Manuel Bernabé. Según detalló la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el grupo afectado ha participado en tareas esenciales como la organización de viajes a congresos científicos, la gestión de envíos de muestras y otras actividades administrativas vinculadas directamente a los programas de investigación del centro. La organización sindical, de acuerdo con la nota compartida por CSIF, procede a analizar acciones jurídicas para la defensa de los intereses del colectivo, al considerar que la situación constituye una “cesión ilegal” de trabajadoras.

CSIF explicó que estas nueve personas desempeñan su labor a través de una empresa externa que actualmente figura bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Según informó el sindicato, entienden que la intermediación de la empresa obedece únicamente a una fórmula contractual, mientras que la integración de las afectadas en la estructura laboral del CNIO resulta sustancial y prolongada, en funciones esenciales para el funcionamiento de los programas de la institución. El sindicato subrayó que, pese a la gravedad de los hechos, Comisiones Obreras (CCOO), responsable de la presidencia del Comité de Empresa, “se mantiene al margen” de este proceso de despido.

Tal como reportó CSIF, se ha convocado una asamblea de trabajadores para este viernes, con el objetivo de analizar y debatir la situación laboral planteada. La organización indicó que durante el encuentro se evaluarán propuestas y se informará sobre las posibles vías jurídicas que se podrían emprender para la defensa del colectivo de afectadas, así como el plan de actuación previsto de aquí en adelante. También, CSIF ha iniciado contacto directo con el secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, y con Eva Ortega, secretaria general de Investigación, para trasladar la solicitud de información adicional y exigir explicaciones institucionales sobre los motivos y las circunstancias que rodean las rescisiones inminentes.

Entre las acciones anunciadas, CSIF prevé abrir una ronda de conversaciones con grupos parlamentarios. El sindicato busca así trasladar el caso a instancias legislativas y propiciar iniciativas y decisiones orientadas tanto a la búsqueda de soluciones para el colectivo como a la atribución de responsabilidades. Además, ha solicitado datos y aclaraciones acerca de la tasa de reposición y sobre la posibilidad de creación de plazas que permitan regularizar la situación laboral de las personas afectadas que cumplen funciones estructurales dentro del CNIO pese a estar contratadas de forma externa, según concretó CSIF.

Según publicó CSIF, el Patronato del CNIO celebrará una reunión el lunes con la expectativa de que los órganos de gobierno de la fundación adopten resoluciones para afrontar la crisis interna y proveer soluciones para el personal afectado por la rescisión de los contratos. En la actualidad, según manifestó el sindicato, la situación del centro y particularmente de su plantilla resulta motivo de alerta. CSIF reiteró al Ministerio de Ciencia e Innovación su solicitud de que la nueva gerencia del CNIO se mantenga al margen del equipo inicial de dirección y cumpla con la tarea de dilucidar cualquier posible irregularidad administrativa o indicio de corrupción, sin lazos con el equipo responsable anterior.

El sindicato declaró que el conjunto de trabajadores del CNIO experimenta un fuerte impacto por la evolución de este conflicto, y señaló que existe una atmósfera de honda preocupación ante la incertidumbre institucional. A pesar de ello, CSIF destacó el compromiso de la plantilla para seguir aportando a la investigación oncológica y defendió la continuidad del trabajo científico de referencia nacional e internacional que desarrolla el centro, precisó la nota publicada por CSIF.

En los últimos días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha incrementado la presión institucional solicitando la intervención de responsables estatales, así como demandando explicaciones por parte de la dirección general de la fundación. Hasta ahora, según detalló CSIF, no se han producido muestras de acercamiento o negociación por parte de quienes lideran el Patronato, aunque la reunión prevista para el lunes es observada con expectativa por toda la plantilla y el colectivo afectado. El sindicato subrayó la urgencia de otorgar estabilidad y definir con claridad las condiciones laborales de los empleados que, pese a su antigüedad y funciones estructurales, afrontan la rescisión de contrato a causa de decisiones administrativas ajenas a su labor cotidiana y trayectoria.