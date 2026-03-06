Costa defiende el orden internacional: "El unilateralismo nunca puede ser el camino a seguir"

Las consecuencias de profundizar el enfrentamiento en Oriente Próximo, con impactos como el bloqueo del estrecho de Ormuz, alcanzan a toda la región, Europa y otras partes del mundo, en opinión del presidente del Consejo Europeo, António Costa. Durante un acto realizado en Hamburgo, Alemania, Costa sostuvo que sólo una solución diplomática puede ofrecer una salida sostenible y duradera a la crisis. Según consignó el medio, estas declaraciones se produjeron al analizar la reciente ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y las tensiones derivadas de la escalada militar.

El medio informó que Costa enfatizó la necesidad irrenunciable de un "orden internacional basado en normas", anclado en el multilateralismo, el Derecho Internacional y los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. De acuerdo con lo reportado por la prensa, el mandatario europeo subrayó: "El unilateralismo nunca puede ser el camino a seguir". El presidente del Consejo Europeo advirtió sobre la alternativa, definiéndola como fuente de "caos y violencia" y vinculando la estabilidad global a la defensa de reglas internacionales consensuadas.

En su intervención, Costa argumentó que la Unión Europea mantiene su compromiso con la defensa de este orden y rechazó las violaciones al Derecho Internacional allí donde se producen, citando como ejemplos Ucrania, Groenlandia, América Latina, África y Gaza. El líder europeo se refirió, además, a las vulneraciones de los Derechos Humanos en distintos contextos globales, mencionando explícitamente Irán, Sudán y Afganistán. Según explicó, no resulta aceptable permitir tales transgresiones.

En cuanto a la crisis en Oriente Próximo, Costa expresó que la situación representa una preocupación significativa para la Unión Europea y atribuyó a Irán la responsabilidad sobre las causas fundamentales que han conducido a la tensión actual. Tal como publicó la fuente, el presidente insistió en que el "unilateralismo nunca puede ser el camino a seguir", tanto en esta crisis como en otras. Costa remarcó que las represalias lanzadas por Irán y sus aliados, que han incluido ataques contra varios países vecinos —entre ellos Chipre, parte de la UE— comprometen la paz y la seguridad internacionales. Según remarcó el dirigente, la respuesta rápida de Grecia, Francia, Italia y España, que enviaron unidades para resguardar a Chipre, constituye un ejemplo de autonomía en la defensa europea y de solidaridad entre miembros de la Unión.

El presidente del Consejo Europeo solicitó a las partes en conflicto que actúen con máxima moderación y manifestó su solidaridad con la población iraní, considerada víctima del sufrimiento derivado de la situación actual. Según explicó, la Unión Europea defiende que los derechos y libertades de los iraníes sean respetados por completo y que cuenten con la capacidad de determinar su futuro y de vivir en paz. Costa recalcó que resulta crucial proteger a los civiles, garantizar la seguridad nuclear y mantener el respeto al Derecho Internacional para evitar una mayor expansión del conflicto.

En lo que respecta a la seguridad europea, António Costa destacó la necesidad de fortalecer el papel defensivo de la Unión Europea. De acuerdo con reportes de la prensa, el presidente europeo defendió el incremento de la inversión en defensa comunitaria: en 2025, el gasto experimentó un aumento del 80% respecto al nivel previo a la guerra en Ucrania, y el bloque y sus Estados miembros se encuentran movilizando hasta 800.000 millones de euros hasta 2028. Esta cantidad representa, según sus palabras, el mayor aumento de la inversión en defensa en toda la historia de la Unión Europea. Costa precisó que este fortalecimiento no actúa en detrimento de la OTAN sino que lo concibe como un complemento que refuerza la alianza transatlántica.

El dirigente europeo advirtió que la estabilidad a largo plazo del continente no depende solo del refuerzo militar y la cooperación en defensa, sino que se vincula a la consecución de una paz duradera en Ucrania. Según explicó, la seguridad ucraniana y la europea se encuentran interconectadas y la respuesta europea ante la invasión rusa ha sido clara desde el inicio del conflicto: una posición de apoyo total a Ucrania en los planos político, diplomático, financiero, de seguridad y en su reconstrucción, así como en el camino hacia la integración plena al bloque europeo.

En cuanto al proceso de ampliación de la UE, Costa recordó que la inclusión de Ucrania, Moldavia y países de los Balcanes responde, en su opinión, al interés geopolítico de lograr paz y prosperidad en el continente. De acuerdo al medio, el presidente manifestó que el mundo actual es multipolar, aunque esto no implica regresar a esquemas caracterizados por bloques, divisiones o áreas de influencia rígidas. Costa defendió que la Unión Europea debe definir su propio papel en el contexto internacional, no como agente de otras potencias, sino como actor independiente que apuesta por alianzas, construcción de puentes y búsqueda de socios con valores compartidos. Rechazó la idea de que la soberanía implique aislarse y enfatizó que debe entenderse como capacidad de escoger socios y colaborar para afrontar desafíos globales.