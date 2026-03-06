Agencias

Bruselas abre una consulta para recabar medidas que alivien la presión del mercado de la vivienda en la UE

Guardar

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar opiniones sobre medidas con las que aliviar la presión en el mercado de la vivienda y avanzar en la preparación de la futura Ley de Vivienda Asequible de la UE, prevista para este año, con la que pretende dar "herramientas" a los Estados miembro para abordar problemas como el impacto de los alquileres de corta duración.

Los interesados podrán enviar sus aportaciones a través de un cuestionario hasta el 29 de marzo y participar en una consulta abierta para aportar información y comentarios hasta el 3 de abril, según ha informado el Ejecutivo comunitario.

Bruselas advierte de que el acceso a vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones en muchas ciudades europeas, con una presión especialmente intensa en las grandes capitales y en los destinos turísticos más populares del bloque.

La futura ley, de la que todavía no se conocen muchos detalles, formará parte del Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado por la Comisión en diciembre del año pasado, y busca establecer un marco regulatorio que permita a las autoridades públicas identificar zonas con especial tensión en el mercado residencial.

Entre las medidas que estudia la Comisión figura una propuesta legislativa sobre alquileres de corta duración, con el objetivo de proteger la asequibilidad de la vivienda en las áreas donde el aumento de este tipo de alojamientos esté afectando al acceso a residencias permanentes.

"Queremos dar a las autoridades locales las herramientas que necesitan para actuar y marcar una verdadera diferencia en la vida cotidiana de sus ciudadanos, también en lo que respecta al creciente impacto de los alquileres de corta duración", ha señalado el comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Santander incoará expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre El Bocal

Un agente municipal será sometido a una investigación disciplinaria tras ignorar una advertencia sobre el deterioro de una estructura, según indicó la alcaldesa, luego de que el desplome causara la tragedia que dejó seis víctimas mortales

Santander incoará expediente sancionador al

Recuperando pide al PSOE que exija en todas CCAA un procedimiento para recuperar los bienes inmatriculados por Iglesia

La Coordinadora nacional, dedicada a la defensa del patrimonio público, reclama al principal partido de la oposición que promueva en cada región normas que permitan revisar y anular miles de inscripciones eclesiásticas consideradas inconstitucionales y opacas

Recuperando pide al PSOE que

La reducción de jornada beneficia la salud, pero puede incrementar las diferencias de género, según un estudio

Expertos analizan cómo la disminución del tiempo laboral mejora el bienestar general, aunque subrayan el riesgo de acentuar desigualdades, ya que la carga de tareas en el hogar recae mayoritariamente sobre las mujeres, según recientes investigaciones

Infobae

Demandan a Meta por publicidad engañosa con la privacidad de sus gafas inteligentes

Una acción legal colectiva fue presentada en San Francisco, exigiendo transparencia y responsabilidad a la tecnológica por no informar sobre el acceso de terceros a grabaciones privadas, lo cual podría exponer a los usuarios a importantes riesgos personales y de datos

Demandan a Meta por publicidad

Nuria López denuncia la violencia contra la mujer en México con su exposición en FotoFest Cartagena

La fotoperiodista española presenta en Cartagena una muestra que busca generar conciencia sobre feminicidios, desapariciones y explotación sexual en Méjico, incluyendo testimonios y relatos familiares que reflejan el sufrimiento y la dimensión universal de la problemática

Nuria López denuncia la violencia