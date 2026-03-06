Bruselas abre una consulta para recabar medidas que alivien la presión del mercado de la vivienda en la UE

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar opiniones sobre medidas con las que aliviar la presión en el mercado de la vivienda y avanzar en la preparación de la futura Ley de Vivienda Asequible de la UE, prevista para este año, con la que pretende dar "herramientas" a los Estados miembro para abordar problemas como el impacto de los alquileres de corta duración.

Los interesados podrán enviar sus aportaciones a través de un cuestionario hasta el 29 de marzo y participar en una consulta abierta para aportar información y comentarios hasta el 3 de abril, según ha informado el Ejecutivo comunitario.

Bruselas advierte de que el acceso a vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones en muchas ciudades europeas, con una presión especialmente intensa en las grandes capitales y en los destinos turísticos más populares del bloque.

La futura ley, de la que todavía no se conocen muchos detalles, formará parte del Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado por la Comisión en diciembre del año pasado, y busca establecer un marco regulatorio que permita a las autoridades públicas identificar zonas con especial tensión en el mercado residencial.

Entre las medidas que estudia la Comisión figura una propuesta legislativa sobre alquileres de corta duración, con el objetivo de proteger la asequibilidad de la vivienda en las áreas donde el aumento de este tipo de alojamientos esté afectando al acceso a residencias permanentes.

"Queremos dar a las autoridades locales las herramientas que necesitan para actuar y marcar una verdadera diferencia en la vida cotidiana de sus ciudadanos, también en lo que respecta al creciente impacto de los alquileres de corta duración", ha señalado el comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.