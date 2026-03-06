Blanca Pombo deja la puerta abierta a una reconciliación con sus primas: "Han pasado muchos años"

Durante los últimos meses, la familia de Blanca Pombo también se ha mostrado sorprendida por los rumores que la vinculan sentimentalmente con Ilia Topuria. Según relató la joven, tanto sus padres como su hermano expresaron incredulidad ante dichas versiones –según sus propias palabras recogidas por el medio fuente–, lo que refleja hasta qué punto el entorno cercano desconocía y se sentía ajeno a la información difundida. En medio del impacto mediático por estos rumores y la prolongada distancia con sus primas, Blanca decidió explicar su versión sobre lo sucedido.

El medio consignó que Blanca Pombo ha enfrentado una doble exposición pública: por un lado, la narrativa de conflicto con sus primas María, Marta y Lucía Pombo, y por otro, la insistencia mediática sobre un supuesto vínculo sentimental con el luchador Ilia Topuria. Según detalló la joven, estas informaciones han afectado no solo a ella, sino a su círculo inmediato. En sus declaraciones, Pombo negó de modo rotundo que haya tenido relación alguna con Topuria y recalcó que ni siquiera le conoce en persona. Explicó que su familia reaccionó con sorpresa ante los rumores: “Bueno, mi familia estaba... Mi hermano estaba diciendo... No me lo puedo creer, o sea... No me lo puedo creer. Y mis padres igual. '¿Pero qué dices? ¿Cómo que en casa?' Claro. Y yo les prometo que no. Que no ha venido nadie a casa. ¿En qué momento ha venido Topuria a casa y no nos has avisado?” Según su relato, estas noticias causaron desconcierto tanto en ella como en sus allegados.

Además, Blanca Pombo subrayó ante el medio que ni siquiera ha tenido un encuentro personal con Ilia Topuria. “No lo entiendo. O sea, es que os juro que no lo entiendo porque a mí me preguntaban mis amigas '¿pero le conoces? ¿has coincidido con él?' Y digo, ¿nunca? ¿nunca? O sea, que no sé”, narró. De acuerdo con sus palabras recogidas por el medio, la joven insistió en que estos rumores carecen de fundamento y que su objetivo es frenar esa narrativa que la relaciona como “prima polémica” en medio de la situación familiar.

Paralelamente, permanece vigente el distanciamiento entre Blanca y sus primas Pombo. Esta situación se arrastra desde hace varios años y solo en contadas ocasiones ha trascendido desde la perspectiva de Blanca. Tal como publicó el medio, la joven confesó: “Yo creo que esto fue hace mucho tiempo, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas y bueno de verdad yo lo que creo es en trabajarlo y yo en mi casa lo vivo, lo hablo con mi familia y bueno”, posicionándose a favor de tratar los desencuentros a nivel privado y evitando participar en debates públicos o a través de redes sociales.

Respecto a la posibilidad de retomar la relación con sus primas en el futuro, Blanca Pombo no descarta una reconciliación y opta por mantener una postura abierta: “Pues mira, la vida es tan complicada y tan fácil a la vez que no sé decirte. Yo vivo día a día y tranquila”. Estas palabras, recogidas por el medio, reflejan su filosofía ante la exposición pública y los conflictos familiares. Pombo prefiere no alimentar la controversia, optando por reservar los temas sensibles al ámbito privado y centrar su vida en cuestiones personales.

El medio también reportó que Blanca rechazó participar en polémicas de cualquier tipo. Subrayó que su prioridad es su desarrollo profesional y su entorno social: “Es verdad que no me meto nada en el tema, o sea a mí me intentan meter en polémicas y es que no me meto, no me meto. Estoy súper contenta, estoy feliz, estoy disfrutando de mi sueño, que es mi vocación, y disfrutando de mis amigos, de mi familia y tranquila”. Estas declaraciones buscan distanciarse del ruido mediático y reivindicar un relato propio, donde la calma y el disfrute de sus relaciones personales marcan su presente, por encima de los titulares o disputas familiares expuestas públicamente.

El testimonio de Blanca Pombo, recogido por el medio, pone de manifiesto su deseo de no quedar atrapada en narrativas ajenas, ni sobre su vida sentimental ni en relación a conflictos familiares que han ocupado espacio en los medios. La joven opta por minimizar la exposición de su intimidad y controlar activamente qué parcelas de su vida se comparten fuera del ámbito familiar.