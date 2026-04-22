Infografías del miércoles 22 de abril de 2026

IRÁN GUERRA - En medio de la guerra en Oriente Medio y la incertidumbre sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán, los países ajustan sus políticas ante la mayor interrupción del suministro en la historia de los mercados petroleros —con impacto en el gas y otras materias primas energéticas—, con medidas centradas en el control de precios y la reducción de impuestos, según la Agencia Internacional de Energía (IEA).

AMÉRICA DROGAS - La rápida expansión de mezclas de drogas sintéticas —como el fentanilo, la ketamina y el MDMA— se ha consolidado como un riesgo creciente en las Américas, donde las autoridades detectan cada vez menos sustancias nuevas y, en su lugar, combinaciones más impredecibles, según un análisis de la agencia antinarcóticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

OCDE SALARIOS - La carga fiscal sobre los salarios en 2025 aumentó en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por cuarto año consecutivo y alcanzó el máximo nivel desde 2018.

PETRÓLEO BRENT - El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, tras caer en los primeros compases de sesión el 0,78 %, se ha dado la vuelta y sube el 1,46 %, al igual que el de referencia en EE.UU., el west texas intermediate (WTI), que después de ceder el 0,91 % avanza un 1,66 %.

CINE ESTRENOS - Desde el ritmo de sus pies imparables cuando era un niño lleno de potencial en los Jackson Five al éxito mundial, la nueva película biográfica 'Michael' explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

BALONCESTO NBA - El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los Oklahoma City Thunder, fue elegido como el jugador ‘clutch’ del año en la NBA, un reconocimiento que distingue al mejor en los finales apretados, según anunció este martes la liga.

BALONCESTO NBA - Los Lakers y los Cleveland Cavaliers son los únicos equipos que han ganado los dos partidos de su serie como local en la primera ronda de los 'playoff' de la NBA. EFE

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