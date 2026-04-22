Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 22 de abril 2026

ESTADOS UNIDOS

- Las negociaciones de paz por la guerra en Irán quedaron paralizadas y crece la incertidumbre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera extender de forma indefinida el alto el fuego.

- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que había prorrogado una exención de sanciones que permite la venta de petróleo ruso, después de que más de diez países lo solicitaran durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebradas la semana pasada.

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio.

- El rediseño del mapa electoral de EE.UU. que algunos estados están llevando a cabo para favorecer las aspiraciones de republicanos y demócratas, conocido como "gerrymandering", se ha convertido en estrategia clave de ambos partidos para las elecciones de medio mandato de noviembre, pero deja abierto el debate sobre su legitimidad democrática. (foto) (video)

- La economista costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés Macky Sall presentan sus candidaturas a la Secretaría General de la ONU. (foto)(video)

- Tesla da a conocer los resultados del primer trimestre del año, periodo en el que entregó 358.023 vehículos en todo el mundo, por debajo de las expectativas. (foto)

- La rápida expansión de mezclas de drogas sintéticas —como el fentanilo, la ketamina y el MDMA— se ha consolidado como un riesgo creciente en las Américas, donde las autoridades detectan cada vez menos sustancias nuevas y, en su lugar, combinaciones más impredecibles, según un análisis de la agencia antinarcóticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). (infografía)

- Rueda de prensa por el 90 aniversario de la empresa de alimentación hispana Goya Foods y su colaboración con la gira de Carlos Vives, 'Tour al sol'. (foto)(video)

MÉXICO

- La zona arqueológica de Teotihuacán, unas de las más visitadas de México y ubicada a las afueras de la capital, reabre al público tras el tiroteo que dejó una turista canadiense fallecida y 13 heridos. (foto)(video)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno envió una nota diplomática a EE.UU. para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos. (foto) (video)

- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realiza una conferencia de prensa al final de su visita a México. (foto)(video)

- Conferencia de prensa diaria de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Conferencia de prensa del área de análisis económico de Citigroup México para exponer sus perspectivas para el país y la región.

- El BBVA de México presenta el informe ‘Situación Regional Sectorial’.

- En el marco del 19 aniversario de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, voceras hablan sobre sus avances y retos.

- La Secretaría de Economía lanza el programa ‘Embajadores de la Innovación’.

- La Coordinación Nacional de Protección Civil presenta el pronóstico oficial de ciclones tropicales para México en 2026.

- Entrevista con Sergio 'Teca' Lebrijo y Arturo Navarrolos, creadores de la película de animación ‘La familia del barrio: la maldición del quinto partido’. (foto)

- El cantante Chayanne se presenta en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Bailemos otra vez’. (foto)

- Entrevista con el cineasta chileno Pablo Larraín en el marco de la Feria Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). (foto)(video)

PERÚ

- Las numerosas irregularidades registradas en el desarrollo de las elecciones de Perú han alimentado las denuncias de fraude, lanzadas sin pruebas sólidas por el ultraderechista Rafael López Aliaga. (foto)

- Un plantón ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú convocado por los partidos de izquierda protesta contra la posibilidad de que las elecciones sean anuladas o se convoquen a unos comicios complementarios tras la dimisión del jefe organizador del proceso electoral, a iniciativa del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que denuncia, sin pruebas sólidas, un fraude en su contra. (foto) (video)

- Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú dimitieron ante las discrepancias con el presidente interino, José María Balcázar, por aplazar la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos, una adquisición por valor de 3.500 millones de dólares que, según el canciller, se terminó de firmar el lunes. (foto)

VENEZUELA

- Profesores de universidades públicas cumplen un paro de 24 horas en demanda de un salario "digno". (foto)(video)

- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (foto) (video)

COLOMBIA

- Entrevista con la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sobre la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. (foto)(video)

- La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez denuncia que el mandatario, Gustavo Petro, está siendo engañado por miembros de su Gobierno que lo tienen "aislado" con "chismes". (foto)

- El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirma que su país ya pagó la "totalidad de la deuda" que tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). (foto)

GUATEMALA

- Guatemala entra en la recta final para la definición de su nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. (foto)

- Grupos indígenas de Guatemala se movilizan para protestar contra la elección del rector de la única universidad estatal y la presunta corrupción de las principales cortes judiciales del país centroamericano. (foto)(vídeo)

BOLIVIA

- Los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales, en los que ninguna organización política logró una "preeminencia", dejaron patente el tránsito del sistema con un "partido hegemónico". (foto)

ECUADOR

- El expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), reconocido por su liderazgo en políticas de descarbonización, participa en la III edición de la Ekos Kumbre de Sostenibilidad. (foto)

- El movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de coyuntura nacional.

HONDURAS

- Honduras conmemora el Día de la Tierra sumida en una crisis ambiental, con 17.000 hectáreas afectadas por incendios, un clima cada vez más impredecible y el aumento de la violencia contra ambientalistas. (foto)(video)

COSTA RICA

- Costa Rica, un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y la protección del ambiente, enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la contaminación. (foto)(video)

EL SALVADOR

- La Universidad de El Salvador cuenta con una estación experimental donde estudiantes realizan prácticas de las carreras afines a la agricultura y la ganadería, y lo producido en esta estación llega a ser comercializado. (foto)(video)

URUGUAY

- El director regional de la OIM para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand, encabeza el 'Diálogo sobre Migración Regional y Cooperación. (foto)(video)

PARAGUAY

- Conferencia de prensa sobre la presentación de las conclusiones preliminares de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (UE) en Paraguay. (foto)(video)

ARGENTINA

- La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar en el asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025.

- La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comienza su 50ª edición con celebraciones por su aniversario, Perú como país invitado y una destacada participación de autores españoles.

- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a febrero. (foto)

DEPORTES

México. - La empresa Ipsos presenta el estudio ‘Mundial en México a través de los ojos de los ciudadanos’ para analizar qué opina la población sobre el evento. (foto)

Panamá.- Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (foto).

Ecuador.- Comentario de los partidos Leones del Norte-Manta, Delfín-Independiente del Valle, Deportivo Cuenca-Orense, Barcelona- Mushuc Runa y Liga de Quito-Aucas por la décima fecha de la Liga Pro Ecuador. EFE

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