Apple Music facilita a la industria musical etiquetas de transparencia sobre el contenido generado con IA

Los sellos discográficos y distribuidores de música tienen ahora la responsabilidad de catalogar específicamente las obras en función de su vínculo con la inteligencia artificial, una decisión que Apple Music comunicó mediante un boletín dirigido a sus socios del sector, según informó Music Business Worldwide. La plataforma exige la implementación de una nueva categoría de etiquetas denominadas “etiquetas de transparencia”, diseñadas para marcar las producciones que hayan utilizado IA en cualquier fase de su creación. Con este paso, la compañía introduce un sistema obligatorio de metadatos destinado a cubrir tanto álbums ya existentes como lanzamientos futuros bajo su servicio de streaming.

Apple Music busca que estas etiquetas de transparencia funcionen como un estándar adicional dentro de la industria del entretenimiento digital, requiriendo a los principales actores que identifiquen de manera explícita cuándo una pieza musical, su imagen de portada estática o animada, la composición, la grabación o el contenido de video han recibido alguna forma de asistencia por inteligencia artificial. El medio Music Business Worldwide detalló que la plataforma de Apple permite aplicar más de una etiqueta en un mismo contenido, reconociendo que diversas fases o aspectos de una obra pueden involucrar tecnología IA.

De acuerdo con la información publicada por Music Business Worldwide, las nuevas etiquetas ya están disponibles para ser aplicadas por los sellos y distribuidores tanto en contenido previamente publicado como en novedades. Apple Music, en la comunicación enviada a sus socios, expresó que la industria debe adoptar un papel activo en la notificación cuando se lance contenido creado o alterado mediante inteligencia artificial. Según la declaración de la compañía recopilada por el medio, el sistema de etiquetado representa “un primer paso concreto hacia la transparencia necesaria para que la industria establezca mejores prácticas y políticas que funcionen para todos”.

Music Business Worldwide consignó que la decisión de qué tipo de creación debe considerarse como contenido generado mediante IA queda bajo la interpretación de los propios sellos y distribuidores, ya que Apple Music no impone criterios estrictos sobre el alcance de la definición. Así, la aplicación de las etiquetas recae directamente sobre los participantes de la cadena de distribución musical, quienes marcan la naturaleza del contenido en base a sus procesos internos y verificaciones.

El sistema abarca diferentes ámbitos de creación, desde la composición musical asistida digitalmente, hasta la generación de elementos visuales vinculados a las obras—como la portada de los álbumes, el arte gráfico en movimiento, la producción sonora o los videos musicales. Music Business Worldwide reportó que esta medida pretende impulsar un estándar de claridad en torno al contenido de la plataforma, permitiendo a los usuarios y asociaciones del sector comprender mejor el origen y el proceso de cada pieza artística.

La introducción de las etiquetas de transparencia se produce en un contexto de creciente atención pública y empresarial sobre el uso de inteligencia artificial en la producción cultural. Apple Music sostiene que la implementación de transparentes mecanismos de notificación podría contribuir a un entorno de confianza y a la futura creación de regulaciones más detalladas para la industria del entretenimiento. Music Business Worldwide destacó que, aunque la iniciativa representa un avance hacia una mayor claridad y responsabilidad en el sector, corresponde a cada distribuidor determinar dónde comienza y termina el aporte de la inteligencia artificial en el desarrollo de su catálogo.