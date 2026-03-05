Zapatero respalda el "acierto permanente" de Sánchez en política internacional tras su choque con Estados Unidos

Durante el acto conmemorativo organizado por Nueva Economía Fórum y en presencia de figuras relevantes del actual Gobierno, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero analizó el escenario global, señalando que resulta inquietante la ausencia de debate sobre la legalidad internacional y advirtiendo sobre la preponderancia de la fuerza frente a la diplomacia en los conflictos recientes. Sobre este trasfondo, Zapatero ratificó su respaldo a la estrategia internacional desplegada por Pedro Sánchez, reafirmando la coherencia del presidente ante la actual crisis en Oriente Medio y distinguiendo su posición frente a la de otras potencias, en particular Estados Unidos.

Según informó el medio de comunicación, Zapatero destacó de manera enfática que la política exterior de Sánchez constituye, desde su perspectiva, un “acierto permanente”, especialmente a la luz de la reciente negativa del Ejecutivo español a permitir la utilización de las bases militares de Rota y Morón por parte del ejército estadounidense para operaciones en Irán. Como reportó la fuente, esta decisión se produjo en un contexto internacional marcado por las tensiones bélicas en Oriente Medio, el ataque realizado por Estados Unidos e Israel, y un clima internacional que Zapatero definió como una nueva etapa dominada más por la violencia que por la paz.

De acuerdo con lo recogido por el medio, Zapatero subrayó la importancia de la diplomacia frente a las operaciones militares, y defendió la consigna “no a la guerra”, que en 2003 se alzó en España como lema de rechazo a la invasión de Irak. El exjefe del Gobierno español recogió este mensaje y lo aplicó al contexto actual, asociando las críticas expresadas por Sánchez a la guerra en la región con una tradición política que él mismo lideró durante su mandato.

Durante sus declaraciones, citadas por el medio, Zapatero afirmó que Sánchez está siguiendo una senda acertada en política internacional, recordando además los recientes logros del Gobierno, como la gestión de los fondos europeos, la postura adoptada en la guerra de Ucrania y la determinación mostrada con respecto a Gaza. Tal como publicó el medio, el expresidente estableció una continuidad entre estos episodios, atribuyendo a la actuación de Sánchez un análisis riguroso de las circunstancias internacionales y una política exterior fiel a los principios del derecho internacional.

Además, Zapatero identificó la falta de discusión sobre la legalidad internacional como una de sus principales preocupaciones en el escenario actual. Según consignó el medio, lamentó que organizaciones como Naciones Unidas estén “preteridas” por poderes mundiales, citando expresamente a Rusia y Estados Unidos, y advirtió sobre el riesgo que esto representa para el orden multilateral y la primacía de las normas internacionales.

El medio detalló que Zapatero aprovechó el foro para insistir en que los conflictos más recientes han evidenciado la tendencia a priorizar las operaciones militares y el empleo de la fuerza, en detrimento del dialogo y la diplomacia. Insistió en que la respuesta española representa una alternativa relevante, marcada por la distancia respecto a la estrategia de confrontación militar de algunos aliados occidentales.

Asimismo, la fuente mencionó que Zapatero expresó su convicción de que Pedro Sánchez mantendrá una línea constante de aciertos en su política internacional, vaticinando que, tal como en gestiones anteriores, la actual postura respecto a Oriente Medio consolidará a España como un actor relevante en la defensa de la diplomacia y la legalidad internacional.

Según publicó el medio, en el marco del foro celebrado en Madrid, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también estuvo presente en el encuentro, reforzando la presencia institucional junto al expresidente. De esta manera, la intervención de Zapatero coincidió con una fase de especial sensibilidad en la agenda internacional del Ejecutivo español, marcada por la firme negativa a implicarse en acciones militares lideradas por Estados Unidos y la reafirmación del compromiso con el derecho internacional y el multilateralismo.