Trump advierte de que la "caída" de Cuba será "la guinda del pastel"

Durante una entrevista concedida al medio Politico, Donald Trump confirmó que el Gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con las autoridades cubanas, señalando que la isla se encuentra en una situación de necesidad. Según publicó Politico, el mandatario estadounidense aseguró que la gravedad de la escasez y los crecientes problemas sociales que enfrenta Cuba derivan directamente de las recientes sanciones impuestas por Washington, las cuales han impactado notablemente el suministro de petróleo y otros recursos esenciales para el país caribeño. Trump declaró: “Necesitan ayuda”, aludiendo a la situación crítica que afronta el Gobierno cubano y anticipando que podrían llevarse a cabo negociaciones en las próximas semanas.

El medio Politico detalló que Trump atribuyó la actual crisis cubana a las restricciones implementadas por su Administración, subrayando que estas medidas han bloqueado los flujos de petróleo y fondos provenientes de Venezuela, que representaban la principal fuente de abastecimiento externo para Cuba. “Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, manifestó Trump durante la entrevista, enfatizando el impacto directo de estas restricciones en la economía y el día a día de la isla.

La situación ha empeorado especialmente desde el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026. Politico consignó que esta operación, ejecutada por fuerzas estadounidenses, interrumpió de manera abrupta los envíos de petróleo venezolano a Cuba, lo que agudizó aún más el desabastecimiento energético y la crisis humanitaria en el país. El gobierno de La Habana ha debido enfrentar cortes energéticos y dificultades para cubrir necesidades básicas de la población, todo en medio de una escasez agravada por la falta de apoyo externo.

En ese contexto, Trump confirmó la aprobación de una orden ejecutiva que impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. Politico informó que esta medida busca reforzar el aislamiento económico de la isla y aumentar la presión sobre el Gobierno cubano para que negocie con la Casa Blanca bajo nuevos términos. Según la publicación, tras estas sanciones, el panorama interno en Cuba se ha deteriorado, incrementando el desabastecimiento y las solicitudes de ayuda internacional.

Durante la entrevista, Trump definió la eventual “caída” del régimen cubano como “la guinda del pastel” tras décadas de embargo y bloqueo económico de Estados Unidos. “Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la guinda del pastel”, expresó el presidente. Politico mencionó que estas declaraciones reflejan la expectativa de la Casa Blanca de lograr un cambio político en Cuba favorecido por el endurecimiento de la política exterior y la presión económica que se ejerce actualmente.

Según el mismo medio, Trump comparó la postura mantenida con Cuba con la situación en Venezuela, país que en palabras del presidente estadounidense, atraviesa una fase positiva en sus relaciones con Washington. “Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, aseguró Trump. Esta perspectiva se presenta en contraste con el aislamiento en el que permanece Cuba, cuyo acceso a recursos básicos continúa deteriorándose.

El artículo elaborado por Politico destaca que el endurecimiento de las sanciones ha incidido en la profundización de la crisis de desabastecimiento en la isla, sumando a los problemas tradicionales del sistema económico cubano nuevas limitaciones de origen externo. Las autoridades cubanas, según reportó el medio, han tenido que gestionar un escenario de escasez, cortes eléctricos y creciente presión social, en un entorno donde las opciones para recibir apoyo externo se han visto limitadas por las medidas adoptadas desde Washington.

De acuerdo a lo consignado por Politico, la Administración Trump sostiene que la presión ejercida a través de estas restricciones persigue la transformación política dentro de la isla y la búsqueda de un nuevo modelo de relación bilateral. Por el momento, la Casa Blanca se mantiene a la espera de respuestas de las autoridades cubanas, mientras la situación social y económica interna se agrava y se multiplican los efectos de una economía restringida por el acceso al petróleo y otros recursos esenciales.

En la entrevista publicada por Politico, Trump recalcó el papel central que desempeña el embargo estadounidense y las nuevas sanciones para el desarrollo de los acontecimientos en Cuba. El mandatario sostuvo que, en ausencia de estas medidas, la isla “no tendría este problema”, asignando toda la responsabilidad del escenario actual a las decisiones tomadas por su gobierno.

Al cierre de la información, el medio estadounidense reiteró que la crisis en Cuba se encuentra en un punto crítico, marcado por la reducción drástica de los suministros vitales y una situación social frágil, mientras persisten las conversaciones reservadas entre ambas naciones bajo la supervisión de la Casa Blanca y en condiciones determinadas por la presión económica y diplomática impuesta por Estados Unidos.