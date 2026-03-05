Tedee anuncia un lector inalámbrico de huella para integrar en puertas y la compatibilidad de sus cerraduras con Matter

El nuevo lector inalámbrico de huellas dactilares de Tedee puede integrarse directamente en puertas, dejando expuesto únicamente un tirador con el sensor incorporado y permitiendo el registro de hasta cien huellas digitales, así como la gestión diferenciada de permisos y programación de accesos por fechas, días y franjas horarias. Tedee enfoca este dispositivo hacia fabricantes de puertas premium y socios profesionales, según informó el medio. La empresa también precisó que los datos biométricos que gestiona el sistema no quedan almacenados como imágenes ni en formatos recuperables, ya que la información se tokeniza y se destina exclusivamente a la verificación dentro del propio entorno del producto.

Tedee ha hecho pública la extensión de la compatibilidad de sus cerraduras inteligentes Tedee GO y Tedee GO2 con el estándar Matter. Tal como detalla el medio, la incorporación de Matter en estas cerraduras permite que puedan integrarse en las principales plataformas de hogar inteligente, incluyendo Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings, todas ellas a través de la tecnología Thread. Esta integración permite transmitir comandos de forma local dentro de la red doméstica, facilitando que las respuestas del sistema se obtengan de manera más ágil y con menor dependencia de infraestructuras en la nube.

La compatibilidad con el estándar Matter implica una mayor interoperabilidad, estabilidad y rapidez en la respuesta a los comandos enviados a las cerraduras inteligentes. Los usuarios que disponen en su vivienda de sistemas Tedee GO2 o Tedee GO pueden vincularlos simultáneamente con diferentes plataformas basadas en Matter, lo que posibilita la sincronización de ajustes preestablecidos en el dispositivo, tales como los tiempos de cierre automático de las puertas. Además, estos dispositivos admiten la configuración de escenas y automatizaciones variadas, como activar la iluminación del hogar al desbloquear la puerta, y el control mediante órdenes de voz a través de los asistentes integrados en las plataformas compatibles.

Según publicó el medio, la operatividad de esta integración requiere que el usuario disponga de un ‘Thread Border Router’ compatible, el cual debe formar parte del ecosistema inteligente instalado en el hogar. El proceso de vinculación de las cerraduras puede realizarse desde la aplicación del sistema de hogar inteligente correspondiente mediante el uso de un ‘Matter Setup Code’, siempre y cuando el dispositivo no se encuentre previamente ligado a una cuenta Tedee. Cuando la cerradura está asociada a la ‘app’ de Tedee, la integración puede abordarse directamente desde esa aplicación propietaria.

El sistema admite el funcionamiento exclusivo bajo el ecosistema Matter, así como el empleo simultáneo con la aplicación Tedee propia de la marca. En escenarios en los que ambos sistemas trabajan en paralelo, cada entorno gestiona de forma independiente parámetros como los códigos PIN y las configuraciones relacionadas con el cierre automático. Esto introduce flexibilidad en la administración y personalización de la seguridad y comodidad de acceso para los usuarios finales.

El lector Tedee Biometric Module, además de su modalidad inalámbrica, permite la integración con distintos accesorios del ecosistema Tedee, como Tedee Bridge o Tedee Door Sensor, ampliando así las capacidades de automatización del hogar inteligente, según reportó la nota de prensa de la compañía citada por el medio. El diseño de este módulo posibilita que la tecnología de identificación biométrica quede embebida discretamente en la estructura física de la puerta, mejorando el acceso sin contacto y ofreciendo una experiencia fluida a los usuarios.

El medio recogió que Tedee enfatiza la protección de los datos biométricos gestionados por su sistema, asegurando que no existe almacenamiento de imágenes ni de información recuperable, dado que la tokenización convierte los datos de huellas dactilares en fragmentos cifrados empleados exclusivamente para la autenticación local.

La reciente evolución en el catálogo de Tedee busca fortalecer la interoperabilidad y la automatización en las viviendas inteligentes, habilitando sistemas de control seguro y veloz en puertas mediante tecnologías de identificación biométrica y la adopción de protocolos abiertos como Matter. De acuerdo con el medio, la propuesta apunta tanto a consumidores finales como a profesionales dedicados a la integración de soluciones electrónicas para edificaciones residenciales.