Tana Rivera, Sofía Palazuelo y Amina Martínez de Irujo, derroche de elegancia en una cita histórica para los Alba

Eugenia Martínez de Irujo, hija de Cayetana Fitz-James Stuart, vistió durante el acto inaugural del homenaje a su madre un vestido que perteneció a la duquesa de Alba, una pieza en tono anaranjado y corte camisero. Esta elección de vestuario marcó uno de los momentos destacados en la apertura de la exposición 'Cayetana. Grande de España', que se llevó a cabo en el Palacio de las Dueñas de Sevilla, según informó el medio. La muestra, ideada como el primero de varios homenajes en conmemoración del centenario de la aristócrata, reunió a una gran parte de la familia Alba, incluidos el actual duque, Carlos Fitz-James Stuart, y otros descendientes directos, así como algunas de las figuras más jóvenes de la saga.

El medio publicó que el evento contó con la presencia del rey Felipe VI, quien participó en la inauguración al lado de los hijos de la duquesa desaparecida. A excepción de Fernando Martínez de Irujo, toda la familia acudió a la cita, lo que supuso un reencuentro público tras varios años sin verse en este marco tan significativo. La exposición recorre la trayectoria vital de Cayetana Fitz-James Stuart mediante imágenes, correspondencia personal, indumentaria y objetos de uso cotidiano, entre los que destacan obras de arte y vestigios de la vida privada de la protagonista.

La producción de la exposición recayó en Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, quienes organizaron una selección de documentos, vestidos y recuerdos para ofrecer una aproximación amplia a la figura de la duquesa. De acuerdo con la información compartida por el medio, varios miembros de la familia Alba, incluidas figuras como Sofía Palazuelo y Bárbara Mirjan, aportaron su propia impronta al evento a través de atuendos representativos de diversas casas de moda.

Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y esposa de Fernando Fitz-James Stuart, eligió una prenda de la firma Corsiana en color plateado, con textura plisada y caída fluida. Combinó este vestido con calzado de terciopelo verde, según consignó el medio. A su lado, Amina Martínez de Irujo, hija de Cayetano y Genoveva Casanova, participó después de un tiempo residiendo en Londres y optó por una imagen sobria compuesta de top blanco asimétrico y pantalón negro, pertenecientes a la marca sueca Arakii.

Siguiendo lo publicado por el medio, Bárbara Mirjan, esposa de Cayetano Martínez de Irujo, lució una combinación de top estructurado y falda midi con estampado azul marino y blanco, de la firma IQ Collection. Del mismo sello, Tana Rivera, nieta de la duquesa de Alba, destacó con un vestido modelo 'Fabiana' de tonos negro y tostado, con mangas tres cuartos y escote en la espalda, acompañado por sandalias negras de plataforma.

La inauguración de esta exposición no solo resaltó la figura histórica de Cayetana Fitz-James Stuart, sino que también evidenció la cohesión familiar en el recuerdo y la puesta en valor del legado de la duquesa. La muestra, dedicada a una de las mujeres con mayor proyección pública de la aristocracia española, reúne tanto prendas emblemáticas como documentos íntimos, con la intención de ofrecer al visitante una visión completa de la vida y época de la duquesa.

El evento también se convirtió en una ocasión para observar el papel de las herederas en la continuidad de las tradiciones y el patrimonio de la casa de Alba. Según detalló el medio, la presencia de figuras como Sofía Palazuelo y Tana Rivera reforzó la imagen de solidez intergeneracional que mantiene la familia, ya sea en lo social o en el terreno cultural.

El actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, encabezó la representación familiar junto a sus hermanos Alfonso, Jacobo y Cayetano, además de Eugenia, quien además de comisaria se mostró especialmente implicada al reflejar en el homenaje la relación personal que mantuvo con su madre. La ausencia de Fernando Martínez de Irujo fue la única notable entre los descendientes directos, indicó el medio.

Entre los elementos seleccionados para la exposición se hallan correspondencia y fotografías inéditas, así como una selección de vestidos y objetos relacionados con los principales hitos públicos y privados de la duquesa. De acuerdo con la información publicada, el recorrido propuesto busca ofrecer distintas perspectivas sobre el papel de Cayetana Fitz-James Stuart en la historia reciente de España, así como sobre sus intereses culturales y sociales.

A lo largo del acto, las nuevas generaciones de la familia Alba desplegaron atuendos que, según el medio, mezclaron referentes históricos familiares con contribuciones propias, mostrando distintas apuestas de estilo. Entre los detalles notables, la conexión entre Sofía Palazuelo y Amina Martínez de Irujo durante el evento reflejó un ambiente de cercanía familiar.

'Cayetana. Grande de España' constituye el primero de varios homenajes previstos para conmemorar el nacimiento de la duquesa, sucedido el 28 de marzo. La exposición permanecerá abierta al público en el palacio sevillano de las Dueñas, donde se encuentran algunos de los patrimonios más reconocidos de la familia Alba, explicó el medio. En las próximas semanas, se esperan diferentes actividades vinculadas a la figura de la duquesa, quien ocupa un lugar central en la memoria reciente de la aristocracia en el país.

El medio también destacó que la organización del acto buscó honrar la memoria de Cayetana Fitz-James Stuart desde un enfoque que priorizara tanto el valor histórico como el afectivo. A través de la selección de piezas y del reencuentro familiar, la jornada se convirtió en un hito para los Alba, a la altura de la figura homenajeada.