Starmer anuncia el envío de cuatro cazas Typhoon a Qatar y helicópteros antidrones Wildcat a Chipre

El retorno de cerca de 4.000 ciudadanos británicos desde Emiratos Árabes Unidos por medio de vuelos comerciales marca uno de los desafíos más significativos para las autoridades del Reino Unido en materia de evacuación reciente, ya que actualmente se tienen registrados más de 140.000 habitantes dispersos por todo el área de conflicto en Medio Oriente. Según consignó la prensa, la complejidad de estas labores supera en escala a la evacuación sucedida en 2021 en Afganistán, poco después de que los talibán tomaran el control de Kabul. En este escenario de tensión regional, el primer ministro Keir Starmer anunció el envío de cuatro cazas Typhoon a Qatar y helicópteros antidrones Wildcat a Chipre para fortalecer la defensa ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo derivada de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta posterior de Teherán.

De acuerdo con lo informado por la prensa, Starmer detalló que mucho antes del inicio de las recientes operaciones bélicas ejecutadas por Estados Unidos e Israel, el Reino Unido ya había dispuesto despliegues preventivos en la región, con objetivos de defensa y protección de sus intereses. El jefe de Gobierno subrayó que estas disposiciones incluyeron el derribo de varios drones hostiles, entre los que se identificó al menos uno dirigido contra una base militar británica. En una rueda de prensa, Starmer explicó que las instalaciones británicas en Oriente Próximo se han puesto a disposición de Estados Unidos exclusivamente para operaciones defensivas, que además redundan en beneficios para la seguridad británica.

El medio reportó que Starmer remarcó la decisión de mantener y reforzar este "escudo" de defensa en Medio Oriente. El mandatario también aclaró que el Gobierno británico no recibió ninguna petición formal por parte de Washington para el uso de sus bases hasta el sábado por la tarde, cuando la operación estadounidense conocida como 'Furia Épica', ordenada por el presidente Donald Trump, ya había comenzado. Según lo detalló el medio, la autorización británica para el uso de sus instalaciones contó con el respaldo unánime del gabinete de Starmer una vez que la solicitud fue presentada.

En el contexto de estas acciones, el primer ministro criticó los intentos de divisiones internas en el país en medio de una crisis internacional, manifestando que los ciudadanos británicos varados en la zona de conflicto pertenecen a diversos orígenes y que las Fuerzas Armadas desplegadas para su protección también representan la diversidad nacional. El líder gubernamental declaró: “Nos une nuestra humanidad común y nuestro amor por este país”, reafirmando el enfoque del Reino Unido en la protección y evacuación de sus nacionales.

Según publicó la fuente, la magnitud de la tarea de evacuar británicos desde Medio Oriente obliga a las autoridades a reconocer que se trata de un proceso que no podrá resolverse en poco tiempo. Starmer recalcó: “No sucederá de la noche a la mañana, pero no nos detendremos hasta que nuestra gente está a salvo”.

La decisión de enviar los cuatro cazas Typhoon tiene como objetivo potenciar la capacidad de defensa aérea en Qatar, mientras que los helicópteros Wildcat con funciones antidrones destinados a Chipre buscan mejorar la capacidad de interceptación y neutralización de posibles amenazas no tripuladas en la región. El refuerzo militar se contextualiza en un momento de inestabilidad en Oriente Próximo, caracterizado por enfrentamientos y represalias involucrando a actores estatales y no estatales, con riesgos para la seguridad de la población extranjera, incluida la británica.

En relación con la colaboración defensiva, Starmer explicitó que toda utilización de instalaciones británicas por parte de Estados Unidos tiene un carácter estrictamente defensivo. El Gobierno británico reiteró que no se consideró una respuesta inmediata hasta recibir la petición formal, una vez que las acciones militares ya estaban en marcha, lo que enfatiza el enfoque prudente y coordinado con sus aliados. Según la cobertura del medio, la urgencia y la escala de la operación militar, bautizada como ‘Furia Épica’, ofrecieron poco margen para deliberaciones prolongadas, motivando una decisión rápida y colegiada por parte del Ejecutivo británico.

A lo largo de su comparecencia, Starmer subrayó también que la situación de los ciudadanos británicos en la zona es motivo de preocupación permanente y que los esfuerzos para brindar asistencia, salvaguardar vidas y coordinar evacuaciones continuarán con apoyo de las capacidades militares y diplomáticas del Reino Unido. Las autoridades mantienen un registro detallado de los británicos presentes en distintos países de la región, con especial atención a aquellos que se encuentran en áreas donde representan un mayor riesgo. El nivel de coordinación entre organismos civiles y militares busca asegurar la protección y el regreso seguro del mayor número posible de ciudadanos.

El despliegue de recursos militares en Qatar y Chipre responde, según especificó el primer ministro, a la evaluación de amenazas en constante cambio y a la necesidad de mostrar una postura de respaldo tanto a los intereses nacionales como a la estabilidad de los aliados regionales. La prensa resaltó que la referencia a las operaciones antibélicas en Afganistán sirve como elemento de comparación, ilustrando la escala y la dificultad que implica gestionar la seguridad de decenas de miles de personas en un entorno marcado por la volatilidad militar y política.

El operativo de protección y evacuación del Reino Unido se desarrolla en paralelo a las acciones internacionales, consolidando la cooperación con Estados Unidos e Israel, pero sin dejar de centrar sus esfuerzos en la protección de sus propios nacionales. Según reiteró la fuente, la administración de Starmer mantendrá la presencia y los recursos necesarios durante el tiempo que resulte imprescindible para culminar las evacuaciones y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que aún permanecen en la región.