Sector de las Galerías de Arte anuncia una "acción reivindicativa" por un IVA reducido en la inauguración de Arco

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo subrayó que el sector enfrenta una situación que califica de insostenible debido a la diferencia en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicado a la venta de obras de arte en España respecto a países de la Unión Europea. Según consignó el medio fuente, las galerías españolas deben soportar un IVA del 21%, mientras que en Portugal este tipo impositivo se sitúa en el 6%, en Italia en el 5% y en Francia en el 5,5%. Esta diferencia incide de forma directa en la competitividad y en la capacidad de internacionalización del arte contemporáneo nacional, según argumentó el propio Consorcio a través de un comunicado.

De acuerdo con la información publicada, las galerías de arte contemporáneo planean una acción reivindicativa con motivo de la inauguración oficial de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), un evento al que está prevista la asistencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de los Reyes de España. El objetivo de la protesta, precisaron los portavoces del sector, es visibilizar la falta de diálogo y de respuesta por parte de las autoridades ante una problemática que afecta a la totalidad del ecosistema artístico español.

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo remarcó que la protesta, programada para las 11 horas del día inaugural de ARCO, no se dirige contra la Casa Real ni contra la figura de Su Majestad el Rey, cuya presencia institucional afirmaron respetar plenamente. Según publicó la fuente, la acción reivindicativa se centra exclusivamente en denunciar la falta de soluciones desde los ministerios de Cultura y de Hacienda, así como la ausencia de una política cultural coherente que atienda las particularidades de las artes visuales en el país.

El sector sostiene que la actual carga fiscal representa una desigualdad respecto al resto de países europeos, lo que considera un agravante para la sostenibilidad de las galerías españolas. De acuerdo con el comunicado difundido por la asociación nacional de galerías de arte contemporáneo, la petición del sector no busca privilegios, sino avanzar hacia una fiscalidad equiparable a la del resto de actividades culturales y de ámbito europeo. La demanda abarca además un apoyo estructural al mercado del arte y a la internacionalización de la cultura y el patrimonio españoles, dos aspectos que el sector considera esenciales para la viabilidad de su actividad.

La nota de la fuente recuerda también que la protesta prevista para la inauguración de ARCO sucede a otra acción previa desarrollada por parte de artistas visuales. Esta última, tuvo lugar en el Pabellón 7 de IFEMA, donde artistas afectados por la diferencia fiscal expusieron públicamente su malestar por el trato comparativo desfavorable que perciben.

El medio señala que las reclamaciones del sector se centran en alcanzar un marco fiscal que facilite tanto el crecimiento interno como la proyección internacional de las galerías españolas. Una fiscalidad ajustada al estándar europeo, indican, permitiría fortalecer el mercado del arte nacional y mejorar la posición de los profesionales y creadores españoles en el ámbito global. El sector también insiste en que la adaptación de políticas específicas por parte de las autoridades favorecería la sostenibilidad a largo plazo y evitaría la merma de competitividad frente a otros mercados culturales de Europa.