Planas, "cauteloso" por los anuncios de Trump y "optimista" al contar con la apertura de nuevos mercados

Luis Planas se refirió a la reciente firma de acuerdos comerciales con socios como Mercosur, India e Indonesia al destacar que la diversificación internacional del sector agroalimentario español ofrece una alternativa estratégica ante posibles tensiones con Estados Unidos. Según consignó el medio original, el titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación precisó que tales aperturas de mercado resultan esenciales en el actual contexto de incertidumbre, luego de los anuncios de sanciones comerciales impulsados por la administración de Donald Trump tras la negativa española a ceder las bases de Morón de la Frontera y Rota para operaciones militares vinculadas al conflicto con Irán.

De acuerdo con lo publicado, Planas manifestó sentir simultáneamente cautela y optimismo ante el futuro del sector. Expuso que, si bien la situación internacional presenta riesgos tangibles debido al deterioro de las relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos, corresponde mantener la vigilancia sin caer en alarmismos innecesarios. El ministro indicó a los periodistas, en el marco de las XXXI Jornadas Técnicas de Covap celebradas en Pozoblanco (Córdoba), que la prioridad radica en seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y, si resulta necesario, recurrir a los mecanismos de respuesta disponibles tanto en el seno del Gobierno español como en la Unión Europea.

El medio original detalló que Planas subrayó la importancia del mercado estadounidense, destino del 4,2 % de las exportaciones agroalimentarias españolas, lo que equivale aproximadamente a 3.200 millones de euros anuales. Reconoció el deseo de mantener relaciones comerciales positivas con todos los países, incluida Norteamérica, siempre dentro del respeto a las normas y compromisos internacionales. Para el ministro es fundamental preservar una relación basada en el respeto mutuo y confía en que cualquier medida restrictiva por parte de Estados Unidos no llegue a implementarse.

El ministro recordó que, en caso de requerirse una acción defensiva frente a eventuales sanciones, España cuenta con instrumentos legales propios y con el respaldo de la Unión Europea. Mencionó que el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ya se ha pronunciado sobre la capacidad de las autoridades españolas para proteger los intereses del país frente a posibles amenazas comerciales.

Según publicó el medio original, Planas enfatizó que la economía española y el sector agroalimentario en particular están preparados para afrontar situaciones adversas debido a la amplitud de su base exportadora, que en 2023 alcanzó los 78.000 millones de euros en ventas al exterior, con un superávit de 18.300 millones de euros. Sostuvo que la estrategia de diversificación permite reducir la dependencia de mercados específicos y que la apertura a más de 190 países sirve como factor de estabilidad frente a crisis geopolíticas.

En relación con el riesgo de embargos y bloqueos comerciales, el ministro consideró improcedente hacer previsiones hipotéticas y abogó por mantener la responsabilidad y la serenidad ante cualquier escenario. Indicó que las decisiones se adoptarán de acuerdo con la evolución de los hechos y recalcó que el sector agroalimentario español posee la capacidad de adaptarse a coyunturas complejas sin mayores dificultades.

Respecto a la posibilidad de que Estados Unidos endurezca las condiciones para la emisión de visados, Planas defendió la postura española como país soberano y alineado con los principios de la Unión Europea y la OTAN. A su juicio, España ejerce responsabilidades plenamente, decidiendo de forma independiente en todos los ámbitos y participando activamente en organismos multilaterales. Consideró también que quienes desarrollen acciones fuera del marco y de los principios de Naciones Unidas deben asumir las consecuencias de sus actos.

Consultado sobre el posible impacto en el empleo de una escalada del conflicto con Estados Unidos, Planas respondió que el efecto dependería de la situación interna y que, de producirse, debería mantenerse en un rango contenido. Destacó además que el aumento de precios del petróleo y del gas afecta al conjunto de las economías occidentales, tanto a España como a los demás miembros de la Unión Europea, y reiteró la necesidad de hacer un seguimiento de esta variable dado su impacto en costes para la producción agrícola.

El ministro expresó especial interés en la evolución de los costes de los fertilizantes dentro del sector primario, aunque puntualizó que la situación actual dista de la vivida tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Insistió en que el Gobierno mantiene una observación continua sobre estos factores para garantizar la estabilidad productiva y exportadora del campo español.

Tal como detalló el medio, la comparecencia de Planas en Córdoba coincidió con un momento de fuerte volatilidad internacional, en el que el sector agroalimentario busca consolidar su posición global aprovechando los recientes avances en la apertura de mercados asiáticos y sudamericanos. El ministro reiteró que la política de diversificación continuará siendo un pilar estratégico para el comercio exterior español y que la cooperación con la Unión Europea será fundamental ante cualquier desafío en el ámbito internacional.