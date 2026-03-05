Luis Figo, sobre la lesión de Mbappé: "Yo forcé y no me fue tan bien"

El exfutbolista portugués Luis Figo identificó en el centrocampista Bernardo Silva cualidades que considera valiosas en la medular del Real Madrid, al señalar que si el actual jugador del Manchester City integrara la plantilla madridista, representaría una ventaja adicional para el club con más títulos de Champions League. Esta reflexión se suma a los comentarios que realizó sobre la lesión de Kylian Mbappé, delantero francés que sufrió un esguince de rodilla, y cuya situación médica ha generado expectativas sobre su retorno a las canchas.

De acuerdo con la información divulgada por la agencia Europa Press, Figo afirmó que la recuperación de Mbappé depende en gran medida de las sensaciones individuales del jugador, enfatizando que forzar un regreso antes de estar completamente restablecido puede acarrear consecuencias a largo plazo tanto para la carrera como para la salud. “La lesión de Mbappé es una cuestión de ver realmente, a nivel personal, lo que el jugador siente. Si se puede arriesgar o no, si al arriesgarse va a tener secuelas peores… Lógicamente, todo consensuado con el equipo médico del Real Madrid y con el entrenador, porque cada situación es diferente”, declaró Figo, citó Europa Press.

Figo compartió su experiencia personal en situaciones similares en las que, según sus palabras, priorizó el deseo de ayudar al equipo aun cuando ello implicaba asumir riesgos físicos. “En mi caso, en algunas ocasiones, forcé y no me fue tan bien, pero siempre fue porque yo quería estar presente en el campo, incluso haciendo esos sacrificios sin saber lo que iba a pasar. Todo por ayudar al equipo y a mis compañeros. Después estos sacrificios pasan factura", expresó el exjugador, según publicó Europa Press.

El exinternacional luso insistió en que la decisión sobre arriesgar un regreso a la actividad competitiva integra la opinión del jugador, del entrenador y del equipo médico, quien debe analizar conjuntamente si la vuelta prematura puede tener consecuencias más graves. A su juicio, cada lesión posee características particulares y no puede aplicarse un criterio general, razón por la cual los protocolos médicos y la comunicación entre el futbolista y el cuerpo técnico resultan fundamentales.

Durante su intervención, Figo también abordó el desempeño de Álvaro Arbeloa como integrante del cuerpo técnico madridista, valorando que su llegada al club no resultó sencilla. “Creo que lo está haciendo lo mejor posible sabiendo que no es igual dirigir desde el comienzo de temporada, que, en medio, sin tiempo para cambiar la idea de juego. Pero el Madrid siempre es el Madrid. Independientemente de si puede estar jugando bonito o excelente. El equipo está peleando en la Champions. El Real Madrid está vivo”, comentó el embajador de Betfair, según consignó Europa Press.

Respecto a la próxima eliminatoria de octavos de final en la Liga de Campeones, donde el Real Madrid enfrentará al Manchester City, Figo consideró que ambos equipos figuran entre los principales candidatos al título. “Esto es la Champions. Es un enfrentamiento en el que, independientemente de la imagen que puedas estar dando en Liga, se trata de una competición diferente”, indicó el exfutbolista, agregando que en ediciones previas se han observado casos en los que clubes atraviesan por momentos complicados en sus respectivas ligas, pero muestran otra dimensión en la competencia continental.

El medio Europa Press detalló que Figo espera un enfrentamiento equilibrado y de gran nivel futbolístico entre el Real Madrid y el Manchester City. Al referirse específicamente a Bernardo Silva, Figo señaló que el mediocampista portugués realiza aportes tácticos y técnicos tanto en la salida de balón como en la creación y desequilibrio por las bandas, capacidades que considera muy importantes para el club inglés. “Construye en la primera fase en la salida de balón, pero también sabe desequilibrar en las bandas. Es muy importante para el City”, concluyó Figo en sus declaraciones recogidas por Europa Press.

A través de sus opiniones, Luis Figo abordó tanto las implicancias personales y deportivas de arriesgarse a jugar tras una lesión como el análisis de la situación institucional y táctica en el Real Madrid y su proyección europea. Las declaraciones del exjugador ofrecen una visión interna sobre la complejidad de gestionar las lesiones en el fútbol de alto nivel, y subrayan la relevancia de la Champions League como escenario donde los clubes afrontan desafíos independientes de su rendimiento doméstico.