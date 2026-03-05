Las mujeres en Honduras son mayoría, pero muy pocas ocupan cargos de elección popular

Tegucigalpa, 4 mar (EFE).- Las mujeres en Honduras representan la mayoría de la población, con alrededor del 52 % de los diez millones de habitantes del país; sin embargo, su presencia en cargos de elección popular sigue siendo reducida, y aunque se han registrado algunos avances en su representación política, estos aún resultan insuficientes.

Así lo revela el informe 'Liderazgo político de las mujeres en Honduras: Perspectivas y desafíos', presentado este miércoles en Tegucigalpa y financiado por la Unión Europea (UE).

El estudio señala que, de las 298 alcaldías que tiene el país, solo 22 están lideradas por mujeres, incluyendo seis nuevas alcaldesas electas en los comicios generales de 2025.

Indica además que actualmente hay 38 diputadas en el Parlamento, lo que representa un incremento de tres con respecto a las 35 electas en 2021. El Parlamento está integrado por 128 diputados.

A pesar de estos avances, las cifras siguen lejos de alcanzar la paridad del 50 % en los cargos de elección popular, una meta por la que las mujeres hondureñas han venido abogando desde hace varios años.

El informe fue presentado antes del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "derechos, justicia y acción".

"La igualdad no avanza únicamente con declaraciones, sino con acciones concretas para eliminar las barreras estructurales que continúan limitando la participación plena de las mujeres", afirmó la jefa de la oficina de ONU Mujeres, Mildred García, durante la presentación del estudio.

El informe cuenta también con el apoyo de las Naciones Unidas, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

García destacó que el estudio contribuye a generar evidencia para fortalecer la toma de decisiones públicas y avanzar hacia una democracia local más inclusiva y representativa.

"Los datos muestran avances que debemos reconocer. A nivel local, el número de alcaldesas pasó de 16 a 22 en este período a nivel nacional. También observamos que 38 mujeres ocupan hoy escaños en el Congreso Nacional", subrayó.

Además, señaló que un total de 99 mujeres alcanzaron cargos de elección popular en el proceso electoral de 2025, y que aunque estos avances "son importantes, también debemos reconocer que siguen siendo insuficientes".

"Hoy las mujeres continúan liderando apenas alrededor del 7 % de los gobiernos municipales del país, lo que evidencia que todavía estamos muy lejos de alcanzar una representación verdaderamente paritaria. Además, los datos del informe muestran que estos avances siguen siendo frágiles y reflejan la brecha que aún existe entre la participación de las mujeres como candidatas y su representación efectiva en los espacios de poder", expresó.

La titular de ONU Mujeres también resaltó que las mujeres continúan enfrentando brechas estructurales, como el acceso limitado a la financiación política, la persistencia de estereotipos dentro de los partidos políticos y entre los votantes, así como la violencia política utilizada como mecanismo de control y exclusión.

"El informe no solo presenta datos fríos; nos muestra una realidad. Evidencia avances, sí, porque los hay, pero también revela brechas que nos preocupan y que interpelan a todos y todas: a la comunidad internacional, a las instituciones públicas y a la sociedad civil", afirmó por su parte el director de la AECID en Tegucigalpa, Francisco Tomás.

Tegucigalpa, 4 mar (EFE).- El "sistema patriarcal" que impera en Honduras provoca que muchas mujeres no participen en política y, además, sean víctimas de diversos tipos de agresiones, incluso durante los procesos electorales, afirmó este miércoles a EFE Sandra Ruiz, integrante del Observatorio Político de Mujeres, promovido por la sociedad civil.

"Muchas mujeres no quieren participar en política precisamente porque vivimos en un sistema patriarcal donde el machismo impera en el Congreso (Parlamento) y en todos los espacios de toma de decisiones", subrayó Ruiz, quien participó en la presentación del informe 'Liderazgo político de las mujeres en Honduras: Perspectivas y desafíos', en Tegucigalpa.

Otro de los problemas que enfrentan muchas mujeres hondureñas y que limita su participación en la política es la carga del trabajo de cuidados dentro del hogar, una responsabilidad de la que, por lo general, se desentienden los hombres.

"Eso también es una limitante. La sobrecarga del trabajo de cuidados nos impide participar en estos espacios políticos", enfatizó Ruiz.

Sobre el informe presentado este miércoles, financiado por la Unión Europea (UE), señaló que uno de los hallazgos más importantes es el aumento en el número de alcaldesas. En 2021 se registraban 16 mujeres al frente de alcaldías, cifra que para el período 2026-2030 ha aumentado a 22 en todo el país, que cuenta con 298 municipios.

Además, el número de diputadas en el Parlamento -integrado por 128 escaños- pasó de 35 en el período anterior a 38 tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

Aunque los porcentajes de mujeres en las alcaldías y en el Parlamento siguen estando lejos de la paridad por la que han venido abogando desde hace varios años, Ruiz considera que este avance es significativo.

"Es un hallazgo importante para nosotras porque significa que hemos tenido un aumento en la participación política de las mujeres", señaló.

Entre los principales desafíos que enfrentan las mujeres, Ruiz destacó la violencia política. Según explicó, el Observatorio Político de Mujeres ha documentado al menos 70 casos.

La violencia política contra las mujeres hondureñas incluye agresiones psicológicas, verbales, intimidaciones e incluso ataques físicos, entre otras formas de violencia que han frenado en gran medida su participación en la política, añadió.

El Observatorio también ha registrado varios casos de violencia política contra mujeres durante el proceso electoral de 2025, incluyendo las campañas y las elecciones primarias celebradas en marzo, así como las elecciones generales de noviembre.

En opinión de Ruiz, es fundamental que las mujeres denuncien estos hechos y continúen impulsando la aprobación de la Ley de violencia política, con el fin de garantizar su participación en los espacios de toma de decisiones.

"Las mujeres necesitamos estar en los espacios de participación política, pero sin violencia" y "la violencia política debe ser tipificada como delito para que las mujeres puedan seguir participando", enfatizó.