La UE acuerda reforzar el poder de negociación de los agricultores frente a las distribuidoras

El acuerdo alcanzado por negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo establece, entre otras medidas, que los términos de comercialización como “justo”, “equitativo” y “cadena de suministro corta” solo podrán usarse bajo condiciones claras, lo que busca evitar confusión entre productores y consumidores. Según reportó el medio que difundió la noticia, este pacto político introduce obligaciones nuevas y reglas más estrictas en el sector agrícola comunitario, orientadas a mejorar la equidad en la cadena alimentaria y a brindar mayor estabilidad a los ingresos de los agricultores mediante contratos regulados y predecibles.

De acuerdo con la información publicada, el acuerdo aún necesita la aprobación formal de ambas instituciones europeas antes de entrar en vigor. El texto recoge una modificación del Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) y ajusta otras normas asociadas a la Política Agrícola Común (PAC). Su propósito principal consiste en fortalecer la posición de los agricultores frente a los comercializadores y otros actores dentro de la cadena agroalimentaria.

Una de las novedades del pacto es la obligación de contratos escritos entre productores y comercializadores para todas las operaciones. Estos contratos deben contener cláusulas específicas de revisión que permitan adaptarlos a los cambios del mercado, la evolución de los costos de producción o las condiciones económicas, especialmente en el caso de acuerdos de largo plazo, detalló el medio. Así, los agricultores tendrán mayor previsibilidad respecto a sus ingresos y podrán negociar con una base jurídica más sólida.

Según la información difundida, el acuerdo refuerza además a las organizaciones de productores. El marco legal se simplificará para su reconocimiento jurídico en los Estados miembros, y se contempla la posibilidad de otorgarles mayor apoyo financiero dentro de las intervenciones sectoriales recogidas en la PAC. Este refuerzo busca que dichos colectivos tengan mayor capacidad de negociación colectiva frente a otros actores de la cadena de suministro, promoviendo acuerdos que reflejen de manera más equilibrada los intereses agrarios.

Otra prioridad es la incorporación de jóvenes y nuevos productores a estas organizaciones. Tal como consignó el medio, las instituciones europeas consideran que su integración contribuirá a fortalecer el sector agrícola y aumentar el peso de los agricultores en las negociaciones con los grandes distribuidores.

El acuerdo político alcanzado también introduce regulaciones sobre las denominaciones de productos cárnicos. Según informó la fuente, los términos relacionados con la carne quedarán reservados de manera exclusiva para productos que realmente contengan carne, lo que impedirá su uso en otros alimentos. Esta medida apunta a mejorar la transparencia del mercado y ofrecer información más clara a los consumidores, así como a proteger el valor de las denominaciones asociadas a la carne.

Todo este paquete de medidas tiene su origen en la revisión del marco jurídico de la OCM que la Comisión Europea presentó en diciembre de 2024, explicó la información consignada por el medio. Dicha reforma surge como respuesta a las demandas del sector agrícola, que enfrenta una serie de desafíos como el incremento de los costos de producción, el aumento de los requisitos regulatorios y el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania sobre los mercados europeos.

Entre los objetivos del acuerdo figura el de aportar mayor transparencia y equilibrio en las relaciones económicas de la cadena alimentaria. El pacto posibilita a los Estados miembros articular intervenciones adicionales de apoyo dirigidas tanto a organizaciones de productores como a sus asociaciones, según informó el medio, en el marco de la PAC y con el propósito de facilitar la estabilidad del sector ante las fluctuaciones y exigencias del mercado.

Las reformas del acuerdo ponen especial énfasis en la previsibilidad para los productores y en la claridad de los términos usados en la comercialización. El uso de conceptos como “justo” o “equitativo” quedará sujeto a condiciones precisas para proteger tanto a los productores como a los consumidores, evitando interpretaciones ambiguas y garantizando que quienes utilicen estas denominaciones cumplan criterios específicos.

La entrada en vigor de este acuerdo dependerá de la aprobación formal por parte tanto del Parlamento Europeo como del Consejo, tras lo cual se prevé su aplicación en los Estados miembros bajo el marco legal revisado de la OCM y la PAC. El medio especificó que estas medidas buscan responder a las cambiantes necesidades del sector agrario europeo, en un contexto de desafíos económicos y geopolíticos.