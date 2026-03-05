La Fiscalía de Libia ordena detener a tres sospechosos por el asesinato del hijo mayor de Gadafi

El cuerpo de Saif al Islam Gadafi, hijo mayor del fallecido líder libio Muamar Gadafi, presentaba 19 impactos de bala, según fuentes consultadas por la cadena Al Masar. Estas fuentes también apuntaron que los guardias de seguridad del domicilio abandonaron el lugar aproximadamente una hora y media antes del ataque, aunque las cámaras internas de vigilancia seguían funcionando en el momento del crimen. El asesinato de Saif al Islam ocurrió a principios de febrero en su residencia en la ciudad de Zintan, ubicada al suroeste de Trípoli.

De acuerdo con la información divulgada este jueves por la Fiscalía de Libia y recogida por varias plataformas de noticias, las autoridades ordenaron la detención de tres sospechosos supuestamente implicados en el homicidio. La Fiscalía detalló mediante un comunicado difundido en redes sociales que los investigadores se desplazaron al lugar del crimen, donde recolectaron material probatorio, recabaron los testimonios de varios testigos y practicaron la autopsia con el fin de esclarecer las circunstancias de la muerte.

En las pesquisas realizadas, los equipos de investigación lograron rastrear los movimientos de los sospechosos, lo que condujo a la identificación de varios vehículos empleados durante la comisión del delito, informó la Fiscalía. Tras obtener estos elementos, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra los presuntos involucrados, aunque no revelaron la identidad de los acusados. El comunicado oficial subrayó que los autores del ataque emboscaron a la víctima después de vigilar sus movimientos, escalaron el muro perimetral de la propiedad y dispararon en el patio del domicilio, provocando la muerte de Saif al Islam.

Según publicó el medio Al Masar, el ataque ocurrió mientras las grabaciones de las cámaras de vigilancia internas recogían parte del suceso, hecho que formó parte de la evidencia puesta a disposición de los investigadores. Por el momento, las autoridades no han precisado si existe relación entre la retirada previa de los guardias de seguridad y la ejecución del crimen, ni han confirmado si los sospechosos arrestados formaban parte de círculos cercanos a la víctima.

Saif al Islam Gadafi fue considerado años atrás como posible sucesor de su padre, Muamar Gadafi, quien murió tras ser capturado y ejecutado en octubre de 2011 durante el levantamiento armado vinculado a la llamada ‘Primavera Árabe’. El propio Saif al Islam estuvo detenido a partir de noviembre de 2011 y, en julio de 2015, un tribunal libio le condenó a pena capital por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto derivado de aquellas revueltas.

Tal como detalló la Fiscalía y reprodujeron distintos medios internacionales, en el año 2017 una milicia afín a las autoridades establecidas en el este de Libia, respaldada por el Ejército Nacional Libio bajo el liderazgo de Jalifa Haftar, procedió a su liberación luego de seis años de cautiverio. Esta medida fue ampliamente cuestionada por el gobierno reconocido a nivel internacional, que denunció la amnistía otorgada por el Parlamento de Tobruk.

Sobre Saif al Islam también pesaba una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por delitos vinculados a los acontecimientos de 2011. En 2021, inscribió su candidatura para participar en unas elecciones presidenciales que posteriormente fueron canceladas sin que hasta la fecha se haya programado una nueva convocatoria electoral, consignó la Fiscalía.

Las investigaciones se mantienen activas y las autoridades continúan la búsqueda de pruebas y testimonios adicionales que puedan esclarecer el contexto y la autoría total del asesinato. La Fiscalía no descarta nuevas detenciones ni la ampliación de cargos conforme avance el análisis de la evidencia recopilada, según consignó el comunicado oficial.