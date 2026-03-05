La china JD.com gana un 52% menos en 2025 tras registrar pérdidas en el cuarto trimestre

El área logística de JD.com cerró 2025 con un aumento interanual del 19% en facturación, que ascendió a 217.146 millones de yuanes (27.066 millones de euros), un dato que contrastó con la menor evolución del área minorista de la compañía. A pesar de la expansión de sus operaciones logísticas, la empresa reportó una considerable disminución en sus beneficios anuales al registrar unas pérdidas trimestrales inéditas desde hace casi cuatro años. La multinacional china de comercio electrónico reconoció que su utilidad neta atribuida bajó un 52,5% respecto al año anterior, situándose en 19.631 millones de yuanes (2.447 millones de euros), según reportó la propia compañía.

Según comunicó JD.com, el descenso previo en la rentabilidad anual fue consecuencia directa de los resultados negativos del último trimestre, en el que la empresa registró pérdidas por 2.713 millones de yuanes (338 millones de euros). Este contraste se hizo evidente al compararse con el beneficio obtenido entre octubre y diciembre de 2024, cuando la empresa logró unas ganancias de 9.854 millones de yuanes (1.228 millones de euros). Estas pérdidas trimestrales supusieron la primera situación de este tipo para JD.com desde hace casi cuatro años, detalló el medio.

El resultado operativo global de JD.com durante todo el ejercicio se mantuvo en positivo, con unos ingresos netos de 1,3 billones de yuanes (163.160 millones de euros), lo que representó un crecimiento del 13% frente al año previo. Según publicó la compañía, el área minorista, que constituye su negocio principal, experimentó un alza del 10,8%, alcanzando los 1,12 billones de yuanes (140.350 millones de euros). De esta forma, la actividad logística impulsó parte del crecimiento general, aunque la expansión en esa área fue insuficiente para contrarrestar la brusca disminución de las utilidades en el balance final.

El desempeño del último trimestre de 2025 mostró un cambio importante en las tendencias del negocio. JD.com indicó que en ese período los ingresos solo aumentaron un 1,5% interanual, situándose en 352.284 millones de yuanes (43.910 millones de euros). El área minorista, históricamente el principal generador de recursos del grupo, experimentó una merma del 1,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, generando 301.902 millones de yuanes (37.630 millones de euros). En paralelo, la logística sumó 63.531 millones de yuanes (7.919 millones de euros), con un incremento del 22%, lo que reafirmó el renovado peso de esa línea de ingresos dentro del total.

La directora ejecutiva de JD.com, Sandy Xu, destacó que "nuestro negocio principal, JD Retail, se mantuvo resiliente, logrando un crecimiento de dos dígitos tanto en ingresos como en ganancias operativas durante todo el año, a pesar de un panorama industrial altamente competitivo". Xu subrayó que la compañía consiguió avances relevantes en contextos de fuerte competencia dentro del sector, según consignó el medio en su comunicado.

De acuerdo con los registros compartidos por JD.com, la variación positiva en la facturación global no evitó los efectos negativos del deterioro de las cifras en el último tramo de 2025. Tanto la caída en el área minorista como la desaceleración del crecimiento total frente a trimestres anteriores configuraron un escenario distinto al de ejercicios previos, donde la empresa sostenía resultados crecientes de forma constante. Las pérdidas reportadas entre octubre y diciembre ilustraron el nuevo reto que enfrentará la compañía en próximos ejercicios.