Israel emite una "advertencia urgente" para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

“Cualquier casa usada por Hezbolá para fines militares puede ser atacada”. Con esta declaración, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, volvió a advertir a los habitantes del sur de Líbano sobre los riesgos de permanecer en la zona situada al sur del río Litani, en un contexto de creciente tensión y operaciones militares. Según publicó Europa Press, el Ejército de Israel emitió este jueves una “advertencia urgente” dirigida tanto a residentes de localidades meridionales como a quienes viven en ciudades como Tiro y Bint Yebeil, instando al desplazamiento inmediato hacia el norte de la mencionada frontera fluvial.

En un mensaje compartido a través de redes sociales, el portavoz militar subrayó que las acciones de Hezbolá en el área han forzado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a ejercer una respuesta contundente. Adrai declaró: “Las actividades terroristas de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel a actuar con fuerza”. Añadió, según consignó Europa Press, que el Ejército no pretende causar daño directo a la población civil, pero alertó que permanecer cerca de “operativos, instalaciones o armas de Hezbolá” incrementa de manera significativa el riesgo para la vida de los residentes.

La escalada de advertencias ocurre en medio de una serie de bombardeos e incursiones terrestres en territorio libanés, en el marco de la intensificación del conflicto regional tras la ofensiva coordinada lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los enfrentamientos se produjeron tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, lo que motivó una respuesta con lanzamiento de misiles y drones desde Líbano hacia Israel, acción que las autoridades israelíes atribuyeron directamente a Hezbolá.

Rafi Milo, jefe del Mando Norte del Ejército israelí, aseguró públicamente que Hezbolá “cometió un grave error” al dar inicio a los ataques en represalia contra territorio israelí tras la ofensiva sobre Irán. Europa Press reportó que Israel lleva a cabo ataques en Líbano desde hace meses, incluido el periodo posterior al acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. El gobierno israelí justificó estas acciones afirmando que actúa con el objetivo de frenar actividades consideradas hostiles por parte de Hezbolá, y por tanto, sostiene que no vulnera el pacto. Sin embargo, tanto las autoridades libanesas como la propia organización chií han manifestado su rechazo a la interpretación israelí, considerando sus operaciones como una violación del alto el fuego, postura respaldada por la condena de Naciones Unidas a los ataques.

El pacto de alto el fuego establecía que tanto las fuerzas israelíes como las de Hezbolá debían retirar a sus efectivos del sur de Líbano. No obstante, de acuerdo con Europa Press, el Ejército israelí mantiene hasta cinco posiciones militares en territorio del país vecino, lo que ha sido objeto de críticas por parte del gobierno de Beirut y de líderes de Hezbolá. Ambas partes reclaman el cese definitivo del despliegue militar israelí en la región limítrofe.

En cuanto a las instrucciones emitidas por Israel, se enfatizó mediante comunicados dirigidos en árabe que la evacuación del sur del río Litani es una medida presentada bajo la premisa de garantizar la seguridad de la población civil. “Por su seguridad, reiteramos nuestra demanda para que evacuen inmediatamente sus hogares. Cualquier movimiento al sur pone en peligro su vida”, indicó Adrai en sus declaraciones, de acuerdo con Europa Press.

Los enfrentamientos y las advertencias han generado una nueva ola de temor entre la población civil de las localidades próximas a la frontera, mientras el riesgo de que viviendas o infraestructuras sean consideradas objetivos militares se mantiene elevado ante la posibilidad de asociación con actividades de Hezbolá. La situación se inscribe en una escalada regional tras la ofensiva contra Teherán y el consiguiente alineamiento de actores regionales, lo que intensifica las preocupaciones sobre el impacto humanitario y la estabilidad en la frontera entre Israel y Líbano.