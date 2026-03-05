Agencias

Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra Teherán

Guardar

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves una otra "amplia" ola de ataques contra Teherán, capital de Irán, donde la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado junto a Estados Unidos ha dejado ya más de mil víctimas mortales en el país asiático.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un breve comunicado en redes sociales que su oleada de bombardeos se dirige a "la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán".

El servicio de ambulancias iraní ha señalado que 172 ciudades en casi 30 provincias del país han sido objeto de ataques estadounidenses e israelíes desde el 28 de febrero, tras lo que el Ejército iraní ha respondido lanzando ataques contra Israel así como contra instalaciones de Washington en países del golfo Pérsico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Real Madrid afronta un mes de marzo determinante de cara a salvar la temporada

El Real Madrid afronta un

Kallas convoca hoy una nueva reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE por la escalada en Irán

En respuesta a la reciente ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Próximo, la diplomacia europea reunirá a sus representantes para analizar la situación sobre el terreno y coordinar una postura conjunta junto a socios del Golfo árabe

Kallas convoca hoy una nueva

Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

Irán niega estar detrás del

Sri Lanka recupera más de 80 cuerpos del buque de guerra iraní hundido por un torpedo de EEUU

Las autoridades navales han reportado el rescate de decenas de fallecidos tras el ataque estadounidense contra un navío iraní en alta mar, mientras persisten las labores para ubicar a numerosos desaparecidos y aclarar la magnitud del incidente

Sri Lanka recupera más de

Herzog asegura que "no dicta nada" a Trump y que "no arrastra" a EEUU a una guerra con Irán

Israel defiende su ofensiva contra Teherán como una necesidad ante supuestos planes nucleares, mientras Washington niega estar influido y argumenta que sus ataques buscan evitar más bajas estadounidenses tras posibles represalias de la República Islámica

Herzog asegura que "no dicta