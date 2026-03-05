Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra Teherán

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves una otra "amplia" ola de ataques contra Teherán, capital de Irán, donde la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado junto a Estados Unidos ha dejado ya más de mil víctimas mortales en el país asiático.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un breve comunicado en redes sociales que su oleada de bombardeos se dirige a "la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán".

El servicio de ambulancias iraní ha señalado que 172 ciudades en casi 30 provincias del país han sido objeto de ataques estadounidenses e israelíes desde el 28 de febrero, tras lo que el Ejército iraní ha respondido lanzando ataques contra Israel así como contra instalaciones de Washington en países del golfo Pérsico.