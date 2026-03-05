Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: "De momento no tenemos intención de hacerlo"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este jueves que el país no ha procedido al cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, y ha recalcado que "de momento" no existe "intención de hacerlo".

No obstante, no ha descartado tomar medidas encaminadas a este cierre de cara al futuro si la situación "así lo requiere". "En este momento no tenemos la intención de cerrarlo", ha insistido durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

"No lo hemos cerrado. Los barcos y los buques cargueros han dejado de atravesar la zona porque tienen miedo a un ataque por parte de unos u otros", ha matizado, al tiempo que ha vinculado la posibilidad de cortar el paso con la continuación de la ofensiva puesta en marcha el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Asimismo, ha asegurado que Irán está preparado para "contrarrestar una operación terrestre" de Estados Unidos e Israel, pero ha aseverado que esto sería "un desastre", al tiempo que ha destacado que el país no busca un "alto el fuego" o "negociaciones".

"Ya hemos negociado con ellos dos veces, y en cada ocasión nos atacaron en medio de las negociaciones", ha declarado Araqchi en relación a la ofensiva de junio de 2025, que duró doce días y también se produjo en medio de las negociaciones nucleares con la parte estadounidense. "No pedimos un alto el fuego. No vemos ninguna razón para negociar con Estados Unidos", ha explicado.

Estas palabras han sido secundadas por la misión de Irán ante la ONU, que ha afirmado en un comunicado que la idea de que el estrecho está cerrado es "infundada y absurda". "Irán mantiene su compromiso con el Derecho Internacional y la libertad de navegación. En realidad, es Estados Unidos quien ha puesto en peligro la seguridad marítima", ha expresado.

"Justo ayer, a casi 2.000 millas de las costas de Irán, la fragata iraní 'Dena' fue atacada y hundida en aguas internacionales por un submarino estadounidense sin previo aviso, lo que provocó la muerte de más de cien tripulantes", recoge el texto. "Este ataque imprudente viola los principios fundamentales del Derecho Internacional y la libertad de navegación", ha recalcado la misión.

El miércoles, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas iraníes "controlan completamente" el Estrecho tras anunciar la puesta en marcha de medidas para su cierre en respuesta a la ofensiva sorpresa del sábado.