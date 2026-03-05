Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán subrayó su respeto a la soberanía de Turquía, considerada por Teherán como un país “amigo”, tras los recientes acontecimientos vinculados al despliegue del sistema de defensa aérea de la OTAN. Según informó la agencia Mehr y la agencia IRNA, las autoridades iraníes rechazaron este jueves cualquier implicación en el lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía, en respuesta a las acusaciones formuladas por Ankara luego de la interceptación de un proyectil que, según el gobierno turco, se dirigía a su espacio aéreo tras sobrevolar Irak y Siria.

De acuerdo con el medio citado, Turquía había anunciado previamente el derribo de un misil balístico identificado como proveniente de Irán. Los sistemas de defensa aérea de la OTAN movilizados en territorio turco respondieron ante la amenaza al interceptar el proyectil, lo cual llevó a la convocatoria del embajador iraní en Ankara, Mohamad Hasan Habibolahzadé, para expresar una protesta oficial ante los hechos y demandar explicaciones formales.

El portavoz de la Presidencia de Turquía, Burhanettin Duran, expuso a través de un comunicado que restos del misil interceptado cayeron en una zona deshabitada del distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay, sin causar víctimas ni heridos. El funcionario añadió que el gobierno turco actuará de inmediato para salvaguardar de forma contundente tanto su territorio como su espacio aéreo ante cualquier amenaza similar en el futuro.

Tal como publicó la prensa iraní, el breve comunicado del Estado Mayor iraní no ofreció detalles adicionales pero reiteró la negativa de autoría sobre el missile lanzado, distanciándose de las acusaciones y reafirmando el compromiso de Irán con el respeto mutuo en las relaciones bilaterales.

La OTAN condenó el incidente y mantuvo su respaldo a Turquía ante lo que definió como "ataques indiscriminados" procedentes de Teherán, según detalló el medio citado. La Alianza Atlántica subrayó la solidaridad con Ankara y su disposición a contribuir a la protección del territorio turco en el marco de su sistema colectivo de defensa.

Según consignó la agencia IRNA, este episodio representa el primer caso de este tipo desde el inicio de la crisis desatada en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. El contexto regional se mantiene tenso, y el evento ha elevado la preocupación sobre el alcance y el impacto de la actual escalada militar, así como sobre la reacción de las potencias involucradas.

Las autoridades turcas, en contacto con sus aliados en la OTAN y con interlocutores diplomáticos en Teherán, reiteraron la importancia de preservar la estabilidad fronteriza y el respeto a la integridad territorial como principios centrales de las relaciones entre los Estados involucrados. Según consignaron las agencias Mehr e IRNA, el gobierno iraní insistió en que sus fuerzas armadas no han llevado a cabo ningún ataque contra Turquía y reiteró la disposición a cooperar en investigaciones si así se requiere.

Medios estatales iraníes informaron que, hasta el momento, Teherán no tiene previsto ampliar sus declaraciones ni proporcionar explicaciones adicionales sobre el origen del proyectil, mientras se desarrollan los contactos diplomáticos. La situación se inserta en un entorno de continua tensión derivada de las operaciones en la región, que involucran directamente a actores internacionales y alianzas estratégicas como la OTAN.

La declaración de la OTAN, reproducida por agencias internacionales, hizo énfasis en la defensa colectiva y en la necesidad de impedir cualquier “ataque indiscriminado” que afecte la seguridad de sus Estados miembros. Analistas consultados por los medios iraníes valoraron la cautela expresada en la nota oficial, aunque subrayaron la importancia del seguimiento y la verificación de los hechos ante la gravedad de las acusaciones.

El caso se suma a una cadena de eventos que incrementan la incertidumbre en Medio Oriente, especialmente tras la escalada de acciones militares y las respuestas diplomáticas de los países directamente afectados. Según lo reportado, la diplomacia turca exige garantías de seguridad más estrictas, mientras que la parte iraní recalca la inexistencia de una amenaza a la soberanía turca desde su territorio.