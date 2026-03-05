Autoridades iraníes han instado a la población kurda a mantenerse alerta frente a posibles movimientos de grupos considerados terroristas separatistas, después de haber ejecutado una ofensiva preventiva en la frontera occidental con Irak. Este llamado a la vigilancia se produce tras varios días en los que fuerzas iraníes atacaron posiciones de agrupaciones kurdas en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y alegaron la existencia de planes de militantes respaldados por Estados Unidos e Israel para penetrar en territorio iraní. El Gobierno aseguró que esta intervención frustró intentos de invasión y neutralizó amenazas en la zona, según informó la cadena de televisión pública IRIB y fue recogido por medios internacionales.

El Ministerio de Inteligencia de Irán informó el jueves que "grupos terroristas separatistas planeaban entrar a través de las fronteras occidentales con apoyo del enemigo estadounidense-sionista, explotando las condiciones de guerra, para llevar a cabo ataques terroristas con fines separatistas en zonas urbanas y fronterizas", palabras reportadas por IRIB. Según consignó el mismo medio, la operación se realizó en coordinación con la Guardia Revolucionaria. Las autoridades describieron que el operativo resultó en la eliminación de una parte significativa de las bases e infraestructuras utilizadas por estos grupos, a quienes califican de mercenarios, y provocó "grandes bajas" entre sus filas.

El ataque más reciente tuvo lugar el miércoles, cuando al menos un miembro del Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK), una organización de oposición kurda, falleció tras un ataque con drones dirigido contra una base localizada en el Kurdistán iraquí. De acuerdo con información publicada por IRIB, esta acción formó parte de las medidas adoptadas para impedir que dichos grupos, acusados de separatismo y terrorismo, utilicen el territorio iraquí como plataforma para incursionar en Irán.

Las autoridades iraníes indican que la presencia y actividades de estos grupos separatistas aumentan en el contexto de la guerra en la región. Según el Ministerio de Inteligencia citado por IRIB, estos actores aprovechan la situación de conflicto para intensificar sus acciones e intentar movilizar operaciones dentro de Irán, contando presuntamente con el respaldo logístico y estratégico de Washington y Tel Aviv.

De acuerdo con cifras ofrecidas por las autoridades iraníes y recogidas por IRIB, hasta la fecha más de mil personas han perdido la vida en el país como consecuencia de acciones atribuidas a Estados Unidos e Israel. Entre las víctimas de este contexto figuran altos dirigentes iraníes, incluida la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como de varios ministros y mandos del ejército, según los datos mencionados en los informes oficiales difundidos por la cadena pública.

Como respuesta a estos incidentes, Irán ha intensificado el uso de misiles y drones, lanzando ataques contra Israel y objetivos considerados intereses estadounidenses en diferentes países de Oriente Próximo. El medio IRIB detalló que la coordinación entre el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria resultó esencial para la ejecución de estos operativos que, afirman las autoridades, buscan garantizar la seguridad y soberanía nacional ante amenazas externas.

La estrategia del gobierno iraní también contempla la vigilancia constante de las zonas fronterizas, con el objetivo de anticipar y desarticular cualquier intento de penetración por parte de los grupos a los que se les atribuyen fines separatistas y terroristas. En este contexto, la petición realizada por las autoridades a la población kurda subraya la importancia de su cooperación para identificar a elementos sospechosos y prevenir posibles ataques.

Según publicó IRIB, la postura oficial sostiene que estas medidas continuarán mientras persistan las amenazas en la frontera occidental y mientras los actores señalados intenten operar bajo la cobertura o el apoyo de potencias extranjeras consideradas enemigas.