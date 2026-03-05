Emirates operará unos 100 vuelos en Dubái entre el 5 y el 6 de marzo para repatriaciones y transporte esencial

La reanudación parcial de los vuelos en Dubái se convertirá en una vía crucial para pasajeros que buscan regresar a sus hogares y para el transporte de suministros esenciales, según informó el medio original. Emirates anunció que habilitará más de 100 vuelos entre el miércoles 5 y el jueves 6 de marzo, después de que el espacio aéreo en Oriente Próximo sufriera un cierre casi total tras los ataques militares ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado anterior. El operador destacó que las operaciones estarán limitadas y que solo se dará prioridad a quienes tengan reservas confirmadas, así como al traslado de carga esencial, incluyendo productos farmacéuticos, en un contexto de restricciones y recomendaciones internacionales de no volar en la región.

De acuerdo con lo publicado, la reapertura del espacio aéreo solo afecta a ciertos países y de manera parcial, lo que ha obligado a Emirates a mantener un número restringido de viajes hasta contar con nuevas indicaciones. El impacto de esta medida alcanza no solo a los vuelos de la aerolínea, sino a toda la conectividad internacional de Dubái, que desempeña un papel central en las conexiones entre Europa, Asia y África. El medio indicó que la compañía ha cancelado decenas de miles de vuelos en la región desde el sábado, coincidiendo con la interrupción de vuelos en zonas estratégicas para el tráfico aéreo global.

Tal como detalló el comunicado de Emirates recogido por la fuente, solo se permitirá el acceso al aeropuerto a los pasajeros que cuenten con una reserva confirmada en alguno de los vuelos que logren operar durante la ventana habilitada. Además, la aerolínea solicitó a sus usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones que publiquen tanto en su sitio web oficial como en sus redes sociales, donde se irá actualizando el estado de los vuelos y las condiciones impuestas por los organismos de aviación civil de los países involucrados en la reapertura parcial de rutas.

La recomendación de evitar el tráfico aéreo sobre la región sigue vigente mientras se evalúan los riesgos tras los bombardeos realizados el pasado fin de semana, según consignó el medio original. Las restricciones afectan especialmente a compañías con operaciones de escala global y, en particular, a aquellas que utilizan Dubái como centro de operaciones y tránsito entre continentes. Emirates comunicó además que ajustará su programación en función de las condiciones de seguridad y de la evolución de la situación en el espacio aéreo regional.

Desde el comienzo de la crisis, los viajeros que buscaban salir o ingresar a la región encontraron severas dificultades para reorganizar sus itinerarios. El medio detalló que la suspensión de decenas de miles de vuelos impactó tanto a conexiones comerciales como al movimiento de bienes esenciales, afectando la entrega de productos farmacéuticos y otras cargas urgentes que tradicionalmente utilizan las rutas aéreas de la región. Emiratos Árabes Unidos, cuya principal aerolínea nacional es Emirates, se ha visto obligada a coordinar respuestas tanto con los aeropuertos locales como con las autoridades regulatorias internacionales para habilitar los vuelos de repatriación y carga prioritaria.

El anuncio de Emirates especificó que los nuevos vuelos para repatriaciones y transporte esencial responden al levantamiento temporal de algunas restricciones de tráfico aéreo por parte de los gobiernos de la región. No obstante, la empresa reiteró la incertidumbre de la situación y la posibilidad de sufrir nuevos cambios en la programación, dada la volatilidad del entorno geopolítico y las medidas de seguridad impuestas tras los recientes incidentes militares entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La crítica situación ha llevado a Emirates a priorizar el traslado de pasajeros que ya contaban con boleto confirmado antes de la cancelación masiva, mientras otras aerolíneas internacionales siguen evaluando la reanudación de operaciones. La fuente enfatizó que la aerolínea pidió colaboración a los pasajeros y recomendó comprobar constantemente el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales de comunicación.

El medio reportó que la reapertura de parte del espacio aéreo representa una medida de alivio temporal para miles de viajeros, aunque la situación aún se mantiene inestable y sujeta a verificaciones continuas. Emirates, por su parte, aseguró que continuará informando sobre cualquier novedad y adecuará sus operaciones a las disposiciones de las autoridades competentes en cada país, en coordinación con organismos internacionales de aviación civil.