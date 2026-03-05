Elma Saiz dice que España responderá con "coherencia" y "brazos abiertos" ante una crisis de desplazados por Irán

Elma Saiz destacó la experiencia de España en la acogida de personas desplazadas a consecuencia de conflictos armados, mencionando específicamente el papel del país como cuarto receptor de ciudadanos ucranianos en el ámbito de la Unión Europea. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se refirió a cómo el Ejecutivo español respondió ante la llegada de quienes huyeron tras “la invasión de Putin”, haciendo hincapié en la disposición del país para asumir su responsabilidad en situaciones similares. Según consignó Europa Press, Saiz afirmó durante un desayuno informativo que España “cada vez que tiene oportunidad demuestra que está a la altura, con coherencia, de abrir los brazos y de transmitir esa solidaridad para dar respuesta a esas crisis y a personas que huyen de guerras”.

En ese contexto, la titular de la cartera de Migraciones sostuvo que el Gobierno español mantendrá el mismo enfoque en caso de que se produzca una crisis de desplazamientos motivados por el conflicto en Irán y su impacto en Oriente Medio. Saiz aseguró que España será “coherente” y replicará la respuesta aplicada para la población ucraniana, subrayando que el país actuará con solidaridad y compromiso frente a posibles personas forzadas a abandonar sus hogares.

Europa Press reportó que estos comentarios se dieron ante la posibilidad de que el enfrentamiento entre Irán y otros actores en la región genere una nueva ola de refugiados o personas desplazadas hacia territorio europeo. La ministra reiteró que la política del Gobierno prioriza la acogida y el respaldo a quienes se ven obligados a huir por razones bélicas, resaltando la importancia de responder con humanidad y pragmatismo.

Durante el mismo encuentro con medios de comunicación, Saiz recalcó que, en situaciones anteriores, España ha implementado medidas de acogida rápida y ha coordinado esfuerzos con entidades internacionales y europeas para garantizar la atención de emergencias humanitarias. De acuerdo con Europa Press, la ministra defendió la línea de actuación consistente mostrada en la gestión migratoria reciente.

El medio también detalló que la ministra expresó su confianza en la capacidad del país para adaptarse ante nuevos retos migratorios derivados de conflictos internacionales. Saiz manifestó que la experiencia adquirida por las instituciones españolas en respuestas previas representa una base sólida para afrontar futuros desafíos en materia de asilo y acogida.

En su intervención, según remarcó Europa Press, la titular de Inclusión destacó la importancia de mantener la coherencia en la política migratoria y mostró su respaldo a la respuesta conjunta de la Unión Europea frente a las crisis de desplazados. La ministra apuntó que el aprendizaje obtenido en la gestión de los desplazamientos ucranianos puede orientar las acciones en contextos similares, incluyendo el escenario de una posible crisis por el enfrentamiento en Oriente Medio.

Europa Press citó a Saiz afirmando la intención del Ejecutivo de “abrir los brazos” en consonancia con los valores de solidaridad impulsados por el país, resumiendo el enfoque de la política migratoria española ante emergencias internacionales que involucran desplazamientos masivos.

La intervención de Elma Saiz, según detalló Europa Press, refuerza el compromiso del Gobierno español con la asistencia a personas afectadas por guerras y conflictos, reiterando el papel activo del país en la acogida y la defensa de los derechos de quienes buscan un refugio seguro en Europa.