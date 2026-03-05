Agencias

El tenistas español Carlos Alcaraz debutará en Indian Wells contra Grigor Dimitrov

El tenista español Carlos Alcaraz debutará el sábado en el torneo de Indian Wells, primer ATP Masters 1000 de la temporada, contra Grigor Dimitrov, después de que el búlgaro superara este jueves la primera ronda contra el francés Térence Atmane por 6-4, 5-7, 6-4.

Alcaraz esperaba rival para su primer partido en el desierto californiano, torneo que ya ha levantado en dos ocasiones (2023 y 2024) y donde este 2026 va por la misma parte del cuadro que el serbio Novak Djokovic, posible rival en semifinales, mientras que el italiano Jannik Sinner comanda el otro lado.

El de El Palmar empezará en segunda ronda contra un Dimitrov que tuvo que sudar para acudir a la cita del sábado con el flamante campeón del Abierto de Australia y del torneo de Doha. El español tiene un 4-2 favorable en los duelos contra el búlgaro, siendo el último enfrentamiento precisamente en Indian Wells el año pasado, donde se impuso Alcaraz en octavos de final.

El murciano, afianzado en el número uno del mundo, pone en juego en la cita estadounidense su espectacular e invicto arranque de 2026, con un 12-0 y esos dos títulos, incluido el 'grande' que le faltaba en Melbourne para convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam'.

