El jefe del Ejército de Israel afirma que avanzan ya hacia "la siguiente fase" de la campaña contra Irán

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha afirmado este jueves que avanzan ya hacia "la siguiente fase" de la campaña de ataques contra Irán en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

"Tras completar la etapa del golpe sorpresa, en la que hemos creado superioridad aérea y suprimido el arsenal de misiles, ahora avanzamos hacia la siguiente fase de la campaña en la que intensificaremos los ataques a los cimientos del régimen y su capacidad militar", ha indicado en un comunicado leído en vídeo.

Zamir ha asegurado además que habrá "sorpresas adicionales" que no revelará. "Estoy en estrecho contacto con mis homólogos estadounidenses, incluyendo el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Dan Caine, y el comandante del Mando Central del Ejército estadounidense, el almirante Brad Cooper", ha expresado.

En este sentido, ha explicado que tanto Estados Unidos como Israel luchan "con intereses y valores comunes". "En una acción coordinada, estamos despojando al régimen de sus capacidades militares y llevándole al aislamiento estratégico y a un punto de debilidad que nunca antes había experimentado", ha argüido.

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo. Al menos diez personas han muerto en Israel.