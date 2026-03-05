El Ibex 35 repunta un 1% en la media y se afianza por encima de los 17.650 puntos

Las cifras del Índice General de Producción Industrial (IPI) en España reflejaron una disminución del 2,7% en enero, respecto al mismo mes del año anterior, lo que marcó el final de siete meses seguidos de incrementos y representó el mayor descenso interanual desde abril del año pasado, cuando el retroceso fue del 5,7%. Según reportó Europa Press, este comportamiento en la actividad industrial ha coincidido con notables movimientos en los mercados financieros, donde la volatilidad ha sido impulsada principalmente por la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El Ibex 35 mostró un crecimiento del 0,98% en la media sesión del jueves y se ubicó en los 17.658,3 puntos, después de haber recuperado parte del terreno perdido en la sesión previa. Europa Press detalló que la renta variable europea también experimentó alzas, con Londres aumentando un 0,23%, París un 0,28%, Milán un 0,34%, y Fráncfort un 0,23%. Los analistas de Bankinter, citados por el mismo medio, explicaron que los temores a una crisis energética prolongada debido a la situación en Oriente Próximo y sus posibles efectos sobre la inflación, el crecimiento y los tipos de interés continúan afectando a los mercados globales. Según estas fuentes, se prevé una escalada limitada y controlada, aunque también indicaron que a medida que crece el riesgo sistémico de un “shock” energético mundial, aumenta la presión internacional para contener rápidamente el conflicto.

En el ámbito internacional, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron una nueva ola de ataques aéreos sobre Teherán, la capital iraní, en el contexto de la ofensiva que lanzaron el pasado sábado en cooperación con Estados Unidos. De acuerdo con Europa Press, estos acontecimientos han dejado más de mil víctimas mortales hasta el momento. Ante este panorama, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, convocó para el jueves 5 de marzo una reunión extraordinaria con los ministros de Exteriores de los veintisiete países miembros, con el objetivo de analizar la evolución y las consecuencias de la ofensiva llevada a cabo por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero contra Irán.

En cuanto a los mercados de materias primas, los precios continuaron en aumento. Según publicó Europa Press, el barril de crudo Brent ascendió un 2% hasta alcanzar los 83,01 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situó en los 76,45 dólares, lo que representó un incremento del 2,41%. Los futuros europeos de gas natural, negociados en la plataforma TTF, subieron un 4,84%, situándose en 51,13 euros por megavatio hora. Estos incrementos acentuaron el temor de los mercados a una crisis en el abastecimiento energético y sus posibles impactos en los costos de producción y consumo.

El rendimiento del bono soberano español a 10 años llegó al 3,241%, frente al 3,194% registrado al cierre de la jornada anterior. De acuerdo con Europa Press, esto supuso un incremento de la prima de riesgo respecto a la deuda alemana de cuatro décimas, alcanzando los 44,8 puntos básicos. Este escenario tuvo lugar después de que el Tesoro Público español colocara 5.937,4 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, dentro del rango medio previsto, y con una rentabilidad al alza para los títulos a 3 años, según mostraron los datos del Banco de España.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, señaló que las perspectivas para la economía europea se encuentran “claramente condicionadas” por la evolución del conflicto en Oriente Próximo, según constató Europa Press. Esta advertencia coincide con la preocupación de los mercados por el impacto que una mayor inestabilidad en la región podría tener sobre los precios de las materias primas y, por extensión, sobre las expectativas de inflación y el crecimiento económico en Europa y el mundo.

En la negociación del Ibex 35 durante la media sesión, solamente tres valores registraron caídas: IAG con un descenso del 1,22%, Logista con una baja del 0,39% y ArcelorMittal con una merma del 0,30%. Las mayores subidas se observaron en Solaria, que avanzó un 4,09%; Grifols, con un alza del 3,97%; BBVA, con un crecimiento del 1,88%; CaixaBank, con un 1,68%; Merlin, con un 1,65%; Redeia, con un 1,48%; Repsol, con un 1,44% y Puig, con un 1,37%, según consignó Europa Press.

En el mercado de divisas, el euro se depreció un 0,19% y cotizó a 1,1614 dólares por cada euro al mediodía, indicó Europa Press. Este movimiento reflejó el aumento de la incertidumbre y la preferencia de los inversores por activos considerados más seguros, en un contexto de creciente volatilidad motivada por la situación geopolítica internacional.

Europa Press agregó que los expertos del sector financiero consideran que la evolución de los mercados seguirá fuertemente influida por el desenlace de la crisis en Oriente Próximo y la capacidad de los organismos internacionales y de los principales actores políticos para evitar que la inestabilidad se traduzca en un impacto prolongado en el crecimiento económico y los mercados financieros globales.