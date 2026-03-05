El BCE lanza la convocatoria para proveedores de pagos que deseen participar en el piloto del euro digital

El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado este jueves la convocatoria para todos aquellos proveedores de servicios de pago (PSP) interesados en tomar parte en el proyecto piloto del euro digital, que se desarrollará en el "el segundo semestre de 2027" con una duración prevista de 12 meses, según ha anunciado la institución, advirtiendo de que la "versión beta del euro digital" será utilizada únicamente con fines de prueba y no tendrá curso legal.

Durante este proyecto piloto se probarán las características previstas del euro digital en un entorno controlado para validar su funcionalidad técnica, sus procesos operativos y la experiencia general del usuario.

Esta fase de pruebas involucrará a personal de los bancos centrales participantes del Eurosistema y a comercios seleccionados que prestan servicios habituales en las instalaciones del BCE y de los bancos centrales nacionales de la zona euro, como cafeterías y restaurantes, así como a comercios electrónicos.

En este periodo, el personal de los bancos centrales participantes tendrá la oportunidad de realizar pagos digitales en euros entre particulares (tanto en línea como 'offline'), así como entre particulares y empresas, tanto en el punto de venta físico como en comercio electrónico, incluido el móvil.

El BCE confía en que este proyecto piloto ayudará también a perfeccionar el diseño y la experiencia del usuario del euro digital, a probar la comunicación y la imagen de marca, y se llevará a cabo de forma transparente, reflejando el compromiso del Eurosistema con la introducción responsable y fiable de un euro digital, en caso de que se tome la decisión de emitirlo en el futuro.

La decisión final sobre la emisión de un euro digital solo se tomará una vez adoptada la legislación pertinente de la UE. En este sentido, fuentes del BCE y del Banco de España indicaban esta semana que la expectativa es emitir la versión digital de la moneda comunitaria en 2029 siempre que la legislación se apruebe en 2026 y advirtiendo de que, tras su aprobación, hará falta un periodo de prueba de aproximadamente dos años.

PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso para seleccionar los PSP interesados en tomar parte en el proyecto piloto del euro digital permanecerá abierto hasta el próximo 14 de mayo, según ha indicado el BCE.

La convocatoria se acompaña de la publicación de la información técnica, operativa y de procedimiento requerida para garantizar la transparencia para todas las partes interesadas y brindar un sólido apoyo a los PSP interesados en tomar parte en la configuración de la próxima generación de pagos digitales en Europa.

El Eurosistema evaluará las solicitudes basándose en los requisitos de elegibilidad y criterios de evaluación ponderados que abarcan el cumplimiento normativo, las capacidades técnicas y operativas, la presencia en el mercado y el historial de ejecución.

Además, el grupo de proveedores de servicios de pago seleccionados deberá garantizar una cobertura representativa del mercado de la zona euro en términos de tamaño, cobertura geográfica y alcance

Una vez seleccionados, "los PSP deberán confirmar su interés firmando un acuerdo de participación con su banco central nacional". Los PSP seleccionados actuarán como proveedores de servicios de pago piloto, apoyando la integración de los participantes (tanto consumidores como comercios) y contribuyendo a la validación de las funcionalidades esenciales del euro digital.