EEUU destaca colaboración con Ecuador para combate de narcotráfico en la región

Imágenes captadas con visión nocturna y videos de sobrevuelos a baja altura sobre zonas donde se desplazan hombres armados formaron parte del material difundido por el Comando Sur de Estados Unidos este miércoles a través de su perfil en la red X, para documentar las recientes acciones coordinadas junto a fuerzas ecuatorianas. Según informó la agencia EFE, tales maniobras reflejan la cooperación bilateral entre ambos países en intervenciones directas contra organizaciones criminales catalogadas como terroristas, consideradas una amenaza prioritaria por la comunidad internacional.

De acuerdo con el comunicado divulgado por el Comando Sur, las colaboraciones militares mantenidas con Ecuador resultan fundamentales para restaurar condiciones de seguridad y estabilidad en América Latina. El comisionado jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, subrayó en su declaración que "es momento que nuestros socios en el hemisferio occidental tomen medidas decisivas contra el flagelo de seguridad". EFE puntualizó que la operación conjunta incluyó ataques a varios objetivos vinculados con el crimen organizado en territorio ecuatoriano, realizados apenas un día antes del anuncio oficial.

Las autoridades estadounidenses remarcaron, según publicó la agencia EFE, que la labor coordinada en la región constituye parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional impulsada desde Washington. El Comando Sur incluyó en su publicación un video con escenas aéreas donde se observan maniobras militares y el despliegue de helicópteros en operaciones en Ecuador, acompañadas de imágenes que registran el posible desplazamiento de grupos armados, originando interrogantes sobre la magnitud y las modalidades de la actividad criminal en el país andino.

Estos operativos tuvieron lugar poco después de una campaña similar reportada por el Comando Sur en Colombia. Tal como consignó EFE, dos semanas antes se anunció una serie de maniobras en ese país sudamericano, coincidiendo con la presencia del presidente Gustavo Petro en Washington. Tanto en Colombia como en Ecuador se ha intensificado la cooperación militar y policial con Estados Unidos en respuesta al crecimiento de redes de narcotráfico y grupos armados, cuyo accionar afecta la seguridad interna y regional.

El comunicado oficial del Comando Sur, detallado por EFE, enfatizó la importancia de las alianzas hemisféricas para enfrentar desafíos compartidos. El texto remarcó que las actividades conjuntas posibilitan una respuesta directa a las amenazas planteadas por organizaciones designadas como terroristas, dentro de una agenda que busca salvaguardar la gobernabilidad y fortalecer el control estatal sobre territorios vulnerables a la influencia de estructuras criminales.

El contexto de las operaciones incluyó declaraciones previas de autoridades estadounidenses sobre la creciente complejidad del crimen organizado en América Latina. Según EFE, desde Washington se sostiene que la coordinación con aliados como Ecuador es un componente central en la política norteamericana de defensa y seguridad frente al tráfico de drogas, armas y el flujo ilícito de recursos a través de fronteras.

Las maniobras anunciadas esta semana en Ecuador se orientaron a neutralizar focos de violencia y garantizar la integridad de las poblaciones afectadas. EFE reportó que los operativos formaron parte de un esfuerzo más extenso por consolidar capacidades en el combate directo contra bandas transnacionales capaces de desafiar a las instituciones locales.

El enfoque conjunto entre Quito y Washington, según destacó EFE, responde al impacto que el desarrollo de estas organizaciones tiene en la gobernabilidad y el crecimiento económico de la región. Mediante la realización de misiones coordinadas y el intercambio de información operativa, ambos gobiernos procuran contrarrestar el avance de actores ilegales que operan en redes regionales.

El Comando Sur, encargado de supervisar los intereses militares de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, reiteró en su mensaje en X la prioridad asignada a mantener la cooperación en materia de defensa con países del hemisferio occidental, y subrayó el compromiso estadounidense de apoyar a socios estratégicos como Ecuador en contextos de amenaza creciente por parte de agrupaciones violentas. Las imágenes y mensajes difundidos agregaron visibilidad a las acciones y subrayaron la naturaleza internacional de los esfuerzos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en Sudamérica, según informó EFE.