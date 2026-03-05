EAU cifra en tres los muertos y 94 los heridos por los ataques de Irán desde el inicio de la ofensiva

Entre las personas afectadas por los recientes ataques en Emiratos Árabes Unidos (EAU) figuran ciudadanos de más de una docena de países, según detalló el Ministerio de Exteriores emiratí. El saldo asciende a tres muertos y noventa y cuatro heridos desde que el pasado sábado comenzó la ofensiva de Irán, cuyos misiles y drones han impactado diversas zonas del territorio nacional. La diversidad de nacionalidades entre las víctimas —incluyendo egipcios, etíopes, emiratíes, filipinos, paquistaníes, iraníes, indios, bangladesíes, ceilandeses, azeríes, yemeníes, ugandeses, turcos, libaneses y eritreos— revela la magnitud de los daños y la exposición de una amplia comunidad internacional radicada en el país. Esta información fue comunicada oficialmente según informó la agencia Europa Press.

Desde el lanzamiento de la ofensiva iraní, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han reportado la interceptación de múltiples misiles y drones dirigidos a posiciones vinculadas con Israel y Estados Unidos en suelo emiratí. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, solo en la última jornada se detectaron siete misiles balísticos sobrevolando el espacio aéreo local. Las defensas interceptaron seis de ellos y el séptimo cayó dentro del territorio, provocando daños y aumentando el temor entre la población y los residentes extranjeros, según publicó Europa Press.

El balance de hostilidades también incluye el uso intensivo de drones por parte de Irán. El Ministerio precisó que fueron identificados 131 aparatos no tripulados disparados hacia Emiratos Árabes Unidos, logrando neutralizar 125 de ellos. Los seis dispositivos que el sistema defensivo no consiguió interceptar también impactaron en diferentes puntos de la nación, lo que contribuyó al aumento de víctimas y materiales afectados, según reportó Europa Press.

Desde el inicio de la llamada “flagrante agresión iraní”, las fuerzas de defensa del Estado han monitoreado la llegada de 196 misiles balísticos. Según declaraciones oficiales recogidas por Europa Press, de ese total, 181 fueron destruidos en vuelo antes de llegar a su objetivo, mientras que trece cayeron en aguas del Golfo y dos atravesaron las barreras defensivas para impactar en regiones pobladas de Emiratos Árabes Unidos.

Además, los sistemas de vigilancia identificaron 1.072 drones procedentes de Irán en los últimos días, de los cuales la defensa aérea logró interceptar y destruir 1.001 aparatos. Otros setenta y uno superaron el perímetro defensivo y se estrellaron en parcelas del territorio emiratí, causando daños en infraestructuras y contribuyendo a la cifra de víctimas entre la población local y extranjera, según consignó Europa Press.

El impacto de estos ataques también se vio reforzado por el uso de misiles de crucero. Autoridades de EAU confirmaron haber detectado y destruido ocho de estos proyectiles, que formaban parte de la ofensiva iraní contra instalaciones asociadas a intereses israelíes y estadounidenses en la región. Todos los dispositivos de este tipo fueron neutralizados antes de causar consecuencias mayores, según reflejan los comunicados oficiales difundidos por Europa Press.

Los responsables de la defensa emiratí también subrayaron el nivel de preparación de sus fuerzas armadas. Según manifestó el Ministerio de Defensa, “está totalmente preparado y dispuesto para hacer frente a cualquier amenaza y enfrentar con firmeza todo aquello que tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del Estado, a fin de garantizar la preservación de su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger sus intereses y capacidades nacionales”. Esta pronunciamiento fue reproducido por Europa Press como parte del informe sobre la situación.

Las cifras aportadas hasta el momento refuerzan la imagen de una escalada militar en el contexto regional, donde Emiratos Árabes Unidos se ha visto involucrado indirectamente en los ataques dirigidos principalmente contra objetivos estadounidenses e israelíes. La respuesta defensiva, caracterizada por el uso intensivo de tecnología para interceptar amenazas aéreas, llevó a una disminución considerable de los daños potenciales, aunque los misiles y drones que lograron evadir estos sistemas han resultado letales y han provocado importantes lesiones en varias localidades, según la información consolidada por Europa Press en los comunicados oficiales del gobierno emiratí.

De acuerdo con los partes publicados por Europa Press, la situación ha generado preocupación entre las distintas comunidades extranjeras radicadas en Emiratos Árabes Unidos. Las nacionalidades de las víctimas reflejan la composición diversa del país, habitado por una considerable población de trabajadores extranjeros que forman parte del tejido social y económico. Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger a todos los residentes y continuar desplegando recursos para contener cualquier nueva amenaza derivada del conflicto regional.